Президент Литвы считает, что Израиль нарушает права человека в Газе

«Я думаю, что мы должны сотрудничать, потому что если мы не будем сотрудничать, все наши замечания в адрес Израиля будут бессмысленными, потому что у нас просто не будет никаких отношений с Израилем. Иногда правда бывает горькой. Правду нужно говорить, но в любом случае закрыться и захлопнуть дверь, ну, это было бы легко, но если бы Литва действовала таким образом, возможно, она бы сама себя изолировала», — сказал глава литовского государства журналистам в понедельник.