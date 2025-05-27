Президент Литвы считает, что Израиль нарушает права человека в Газе
Гитанас Науседа говорит, что военные операции Израиля в секторе Газа нарушают гуманитарное право, но подчеркивает, что критику в адрес еврейского государства может высказывать только путем сотрудничества, а не дистанцирования от него.
«Я думаю, что мы должны сотрудничать, потому что если мы не будем сотрудничать, все наши замечания в адрес Израиля будут бессмысленными, потому что у нас просто не будет никаких отношений с Израилем. Иногда правда бывает горькой. Правду нужно говорить, но в любом случае закрыться и захлопнуть дверь, ну, это было бы легко, но если бы Литва действовала таким образом, возможно, она бы сама себя изолировала», — сказал глава литовского государства журналистам в понедельник.
Страны Европейского союза разделились по вопросу критики действий Израиля и по сути не имеют единой позиции. И хотя Литва придерживается умеренной позиции по этому вопросу, по словам президента, «нужно быть совсем слепым», чтобы не видеть нарушения гуманитарного права в секторе Газа. «Эти нарушения существуют, мы не можем их игнорировать», — сказал Науседа.
В качестве примера он привел инцидент на прошлой неделе, когда израильские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону иностранных дипломатов. Среди них была глава литовского офиса в Палестине.
Израиль недавно активизировал операции в секторе Газа, назвав их возобновлением усилий по уничтожению исламистской группировки ХАМАС. Однако эти действия были осуждены международным сообществом. «Безусловно, есть много нарушений, которые подвергаются обоснованной критике во всем мире и очень жесткой критике, и сегодня многие, безусловно, возмущены тем, что снова, как всегда, страдают невинные люди. Страдают люди в секторе Газа, которые не участвуют в боевых действиях, дети, у которых нет самых элементарных, основных прав человека, иными словами, получать питание, получать чистую воду. И это ужасно», - сказал Науседа.
«И об этом нужно говорить, и об этом говорят, но, к сожалению, пока результат довольно слабый», — добавил он.
Израиль начал активную военную кампанию после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. В ходе нее погибло 1218 человек, в основном мирные жители. Боевики также захватили 251 заложника, 57 из которых остаются в секторе Газа, включая 34 заложника, которых израильские военные считают погибшими.
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