Автобусы отменяют - пассажиры страдают: сняты 12 рейсов из Адажи в Ригу, главная причина - острая нехватка водителей

Анастасия, регулярно пользующаяся общественным транспортом, отмечает, что отмены серьезно влияют на ее повседневную жизнь, так как она ездит учиться в Ригу. Марта говорит, что новости не смотрит, и если автобус отменен — просто не может попасть домой. Кристиан называет ситуацию жесткой, ведь люди планируют свое время, и если автобус не приходит — приходится отменять дела. Велта тоже недовольна: по ее словам, это не устраивает того, кто обязан быть на работе и соблюдать дисциплину.