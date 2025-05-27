Автобусы отменяют - пассажиры страдают: сняты 12 рейсов из Адажи в Ригу, главная причина - острая нехватка водителей
В Риге и ее окрестностях снова отменены рейсы Latvijas sabiedriskais autobuss — на этот раз в направлении Адажи, включая Гаркалне, Кадагу, Алдери и Межапарк.
Всего отменено 12 рейсов, как утром, так и после обеда, сообщает 360TV Ziņas. Это уже не первый случай: в мае были дни, когда пассажиры так и не дождались автобусов по 15 маршрутам.
Анастасия, регулярно пользующаяся общественным транспортом, отмечает, что отмены серьезно влияют на ее повседневную жизнь, так как она ездит учиться в Ригу. Марта говорит, что новости не смотрит, и если автобус отменен — просто не может попасть домой. Кристиан называет ситуацию жесткой, ведь люди планируют свое время, и если автобус не приходит — приходится отменять дела. Велта тоже недовольна: по ее словам, это не устраивает того, кто обязан быть на работе и соблюдать дисциплину.
360TV Ziņas обратились к перевозчику Latvijas sabiedriskais autobuss с вопросом, почему рейсы снова отменены. В письменном ответе указано — из-за нехватки пассажиров. Однако это объяснение вызывает сомнения, учитывая многочисленные жалобы самих пассажиров. Представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис признает, что ситуация проблемная. При заключении договоров перевозчики знали условия и обязались обеспечивать перевозки. В случае невыполнения предусмотрены компенсации. Только с начала этого года по май перевозчику уже назначен штраф в размере 6000 евро за невыполненные рейсы. Интересно, что несмотря на отмену рейсов, прибыль Latvijas sabiedriskais autobuss в 2023 году утроилась. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.
Многие жители Адажского края работают в Риге, но платят налоги в местное самоуправление, поэтому, как отмечается, самоуправление должно принимать участие в решении проблемы. Председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне подтверждает, что критическим моментом стала прошлая неделя, когда были отменены 15 рейсов. Это стало серьезным вызовом как для школьников, так и для работников и получателей услуг — например, врачей, учителей и пациентов, которые не попали на приемы.
На прошлой неделе самоуправление провело встречу с представителями Министерства сообщения. По словам Микелсоне, проблема достигла такого масштаба, что самоуправление не в силах решить ее самостоятельно — заказчиком услуг и держателем договора является Автотранспортная дирекция. Поднимается вопрос об уровне оплаты труда водителей и о том, достаточно ли он высок, чтобы привлечь новых работников. В дирекции подчеркивают, что зарплаты водителей заложены в бюджет, утвержденный при заключении договора с перевозчиком. Обсуждается и возможность расторгнуть договор, но это не гарантирует решение проблемы.
Самоуправление договорилось с министром сообщения о необходимости решить вопрос, поскольку нынешняя ситуация неприемлема. Планируется встреча с представителями министерства, Автотранспортной дирекции и перевозчика, чтобы найти выход и обеспечить пассажирам надежное обслуживание.
Отмены рейсов происходят и на других маршрутах по всей Латвии — проблема системная и требует срочного решения. Главная причина — нехватка водителей, поэтому Автотранспортная дирекция планирует кампанию по повышению престижа профессии водителя. Надеются, что эти меры помогут обеспечить стабильную и надежную работу общественного транспорта по всей стране.