Первые заморозки в Латвии зафиксированы уже 21 августа (2025)
Прогнозы синоптиков полностью оправдались: утром 21 августа 2025 года первые заморозки поразили Бауский, Гулбенский и Валмиерский края.
ФОТО: "Жаль, если цветы пострадали" - в Латвии уже зафиксированы первые заморозки
«Доброе утро, первые заморозки сегодня!» — написала Даце в Facebook, поделившись яркими фотографиями из Валмиерского края. «Не везде было, но в низине все побелело», — отметила она. «Вроде красиво, но кажется, что природа запуталась», — добавила Ирина. А Лайла обрадовалась, что «началась ранняя осень, и ей это нравится». Сандра же возразила: «Ранней осени радуются только горожане, ведь урожай еще должен дозреть. У всех теплицы полные томатов!»
Марите сообщила, что заметила первые заморозки в Вецумниеках (Бауский край). Сандра пояснила: «В Вецумниеках есть болотистые места, поэтому там заморозки видны раньше других». Виктория добавила к фото: «Сегодня утром видела белизну в Румбуле и подумала, что это роса, но, наверное, была изморозь».
Юрис поделился видео замерзшего луга в Гулбенском крае. «Может, стоит вызвать полицию?» — иронично заметил Каспарс. Он же добавил, что «в Северное Видземе первые заморозки пришли уже 21 августа».
«Жаль, если цветы пострадали», — написала Ивета. «Не слишком ли рано?!» — поделилась она сомнениями. Виргиния же возразила, что в этом нет ничего необычного, так как «заморозки в прошлые годы случались уже на Янов день».
Ранее сообщалось, что существует вероятность заморозков в ночь на четверг. По словам ведущего прогноза погоды Томса Брициcа, сегодня утром в Стенде (Талсинский край) зафиксировано +2,9 °C, в окрестностях Валки температура опустилась до +3,9 °C, а в Папе наблюдалось +4,4 °C.