ФОТО: "Жаль, если цветы пострадали" - в Латвии уже зафиксированы первые заморозки

«Доброе утро, первые заморозки сегодня!» — написала Даце в Facebook, поделившись яркими фотографиями из Валмиерского края. «Не везде было, но в низине все побелело», — отметила она. «Вроде красиво, но кажется, что природа запуталась», — добавила Ирина. А Лайла обрадовалась, что «началась ранняя осень, и ей это нравится». Сандра же возразила: «Ранней осени радуются только горожане, ведь урожай еще должен дозреть. У всех теплицы полные томатов!»