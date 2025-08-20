Иллюстративное фото.
20 августа 2025 г., 16:44
Как, уже?! Ночью в Латвии местами возможны первые заморозки
Существует вероятность, что в ночь на четверг в отдельных регионах Латвии могут быть зафиксированы первые осенние заморозки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью местами возможны кратковременные дожди, при слабом северо-западном, западном ветре в отдельных регионах на востоке образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +5…+9 градусов, на побережье - +10…+14 градусов. В отдельных местах возможны небольшие заморозки. Днем будет облачно, временами с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит +15…+19 градусов.
В Риге ночная температура составит +10…+12 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +15…+19 градусов.