Есть рекорд! Женщина из Бауски простояла в очереди 12 часов, чтобы получить от Lidl подарочную карту на 30 евро
Сегодня утром в Бауске, на улице Заля, 5, был открыт 37-й магазин сети Lidl в Латвии.
Как сообщают представители сети, на торжественное открытие собралось около 100 человек. Первая покупательница простояла в очереди почти 12 часов, что стало новым рекордом для открытия магазинов Lidl в Латвии.
По традиции первые три покупателя в очереди получили подарочные карты на 30 евро. Жительница Бауски Эмилия, которая заняла очередь уже в 19:52 накануне, рассказала, что планирует потратить карту на покупку фруктов, овощей, хозяйственных товаров и чего-нибудь вкусного.
С открытием нового магазина Lidl теперь работает уже в 16 городах страны. Общие инвестиции в проект превысили 7 млн евро.
В новом магазине посетителям доступны 10 касс самообслуживания и 4 обычные кассы. Площадь здания составляет около 2255 м², из которых 1342 м² занимает торговый зал.