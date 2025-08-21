Есть рекорд! Женщина из Бауски простояла в очереди 12 часов, чтобы получить от Lidl подарочную карту на 30 евро

По традиции первые три покупателя в очереди получили подарочные карты на 30 евро. Жительница Бауски Эмилия, которая заняла очередь уже в 19:52 накануне, рассказала, что планирует потратить карту на покупку фруктов, овощей, хозяйственных товаров и чего-нибудь вкусного.