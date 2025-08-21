Вместо привычной рамки-металлоискателя: в Рижском аэропорту появился новый безопасный сканер

В аэропорту отмечают, что новый сканер обеспечит более быстрый процесс проверки, так как он автоматически определяет и локализует спрятанные предметы, включая мелкие, находящиеся при пассажире. Устройство выявляет не только металлические, но и неметаллические предметы, при этом оно не использует ионизирующее излучение и полностью безопасно для здоровья. Также сканер не влияет на работу имплантированных и носимых медицинских устройств.