Вместо привычной рамки-металлоискателя: в Рижском аэропорту появился новый безопасный сканер
В Рижском аэропорту RIX внедряют инновационный миллиметровый сканер, заменяющий традиционную рамку-металлоискатель. Новое оборудование ускорит проверку, повысит безопасность и обеспечит больший комфорт пассажирам — без вреда для здоровья.
На этой неделе в пассажирском терминале аэропорта RIX Rīga в линии ускоренного контроля безопасности традиционную арку-металлоискатель заменят современным миллиметровым сканером Quick Personnel Security Scanner (QPS-сканер). Стоимость закупки оборудования вместе с установкой и обучением персонала составила 315 000 евро.
В аэропорту отмечают, что новый сканер обеспечит более быстрый процесс проверки, так как он автоматически определяет и локализует спрятанные предметы, включая мелкие, находящиеся при пассажире. Устройство выявляет не только металлические, но и неметаллические предметы, при этом оно не использует ионизирующее излучение и полностью безопасно для здоровья. Также сканер не влияет на работу имплантированных и носимых медицинских устройств.
Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня подчеркнула, что цель аэропорта — сделать проверки не только максимально эффективными, но и удобными и быстрыми для пассажиров. Установка нового сканера является частью долгосрочного плана аэропорта инвестировать средства в инновации, повышающие авиационную безопасность и одновременно обеспечивающие комфорт и спокойствие путешественников.