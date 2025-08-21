Это вы деньги заказывали? Интернет-платформа Bolt удивила новой услугой, которую будет предлагать в Латвии
Сервис доставки еды Bolt Food выходит... на рынок кредитования. Размер финансирования в отдельных случаях может достигать 200 000 евро.
Эстонская компания объявила, что запускает программу финансирования Bolt Food Finance, цель которой — помочь малым и средним предприятиям Латвии получить средства для развития. Инициатива реализуется в сотрудничестве с немецкой компанией Finmid.
Как сообщает компания, новая программа доступна всем ресторанам и магазинам, работающим через платформу Bolt Food. Отвечающие требованиям партнёры получат персонализированное предложение, основанное на их истории продаж в системе. В случае согласия средства будут перечислены в течение 24 часов. Погашение будет происходить по гибкой схеме — фиксированным процентом от доходов, полученных через Bolt Food.
Размер финансирования составит до 30 000 евро, а в отдельных случаях может достигать 200 000 евро.
Руководитель Bolt Food в Латвии Янис Римицанс поясняет: «Более половины наших партнёров — это малые и средние предприятия. Мы знаем, что получение финансирования для развития часто связано с трудностями, поэтому создали программу Bolt Food Finance, чтобы помочь бизнесу их преодолеть. Независимо от того, нужно ли обновить помещение, покрыть непредвиденные расходы, адаптироваться к сезонному спросу или вложиться в маркетинг, наши партнёры в Латвии теперь имеют доступ к простому, быстрому и гибкому инструменту финансирования».
