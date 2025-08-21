Это вы деньги заказывали? Интернет-платформа Bolt удивила новой услугой, которую будет предлагать в Латвии

Руководитель Bolt Food в Латвии Янис Римицанс поясняет: «Более половины наших партнёров — это малые и средние предприятия. Мы знаем, что получение финансирования для развития часто связано с трудностями, поэтому создали программу Bolt Food Finance, чтобы помочь бизнесу их преодолеть. Независимо от того, нужно ли обновить помещение, покрыть непредвиденные расходы, адаптироваться к сезонному спросу или вложиться в маркетинг, наши партнёры в Латвии теперь имеют доступ к простому, быстрому и гибкому инструменту финансирования».