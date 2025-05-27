По данным The Wall Street Journal, Трамп пересматривает свое отношение к президенту России и думает о новых санкциях против РФ

Новые ограничения, по всей вероятности, не будут включать в себя меры против российского банковского сектора, отметил один из собеседников издания. При этом обсуждаются другие варианты давления на Путина, чтобы заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе согласиться с 30-дневным прекращением огня, поддерживаемым властями Украины. Вместе с тем окончательное решение по этому поводу еще не принято и Трамп может отказаться от введения новых санкций, пишет издание.