"Рекордный" удар РФ по Украине может быть только началом. Эксперты опасаются худшего

В издании отметили, что всего год назад удар 30 дронов по Украине за одну ночь считался чем-то исключительным. Теперь же Россия регулярно запускает сотни беспилотников. В 2024 году в России производили в среднем около 300 "Шахедов" в месяц. Сейчас же такое количество выпускается менее чем за три дня. По данным ГУР Минобороны Украины, россияне хотят производить по 500 "Шахедов" в день. В издании предупредили, что если россияне добьются своей цели, то удары по Украине 1000 дронами одновременно могут стать реальностью.