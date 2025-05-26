"Рекордный" удар РФ по Украине может быть только началом. Эксперты опасаются худшего
В ночь на 25 мая Россия осуществила самую крупную воздушную атаку на Украину. РФ запустила по Украине 367 ракет и беспилотников. По меньшей мере 12 человек погибли и десятки получили ранения.
Производит быстрее, чем тратит
Как пишет Financial Times, некоторые украинские чиновники и западные аналитики предупреждают, что Россия может готовить новое масштабное наступление с воздуха, приуроченное к возможной наземной атаке. По их словам, всплеск атак российских ракет и беспилотников в выходные может быть начальной фазой этой более широкой стратегии, говорится в публикации.
"Сейчас Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на растянутую оборону Украины", - сообщает издание.
Отмечается, что президент РФ Владимир Путин отклонил призывы США и Европы к немедленному прекращению огня, и пока единственное соглашение, которое выполнила Москва, - это обмен пленными "1000 на 1000". Однако, украинские официальные лица скептически относятся к его более широкому значению. При этом в FT также напомнили, как Путин на днях объявил о создании "буферной зоны" на границе с Украиной.
Все более изощренные удары
В свою очередь как пишет The Economist, новые российские удары по Украине становятся все более изощренными. Если переговоры о прекращении огня провалятся, украинской ПВО придется нормировать свои ракеты-перехватчики. Особенно опасно то, что РФ существенно увеличила производство "Шахедов".
В издании отметили, что всего год назад удар 30 дронов по Украине за одну ночь считался чем-то исключительным. Теперь же Россия регулярно запускает сотни беспилотников. В 2024 году в России производили в среднем около 300 "Шахедов" в месяц. Сейчас же такое количество выпускается менее чем за три дня. По данным ГУР Минобороны Украины, россияне хотят производить по 500 "Шахедов" в день. В издании предупредили, что если россияне добьются своей цели, то удары по Украине 1000 дронами одновременно могут стать реальностью.
Украинский авиационный эксперт Константин Криволап же считает, что запуск по 1000 "Шахедов" одновременно, вероятнее всего, является лишь громким заявлением. Он рассказал журналистам, что российская оружейная промышленность держится на ложной отчетности. Тем не менее он признал, что россияне действительно начали производить больше дронов.
Кроме того, россияне постоянно модифицируют "Шахеды". Дроны уже проходят шестую модификацию с тех пор, как первые БПЛА были поставлены в Россию Ираном в 2023 году. Несмотря на надежды на прекращение огня, Россия находит все новые и новые способы прорвать противовоздушную оборону Украины, добавили в издании. В это же время украинцы детально изучают обломки сбитых "Шахедов", чтобы выяснить, к каким хитростям прибегают россияне.
Используют мобильные интернет-сети
Украинские инженеры признались в разговоре с журналистами, что их больше всего беспокоит то, как российские беспилотники теперь управляются. Они поделились, что модифицированные дроны больше не боятся украинских средств РЭБ, так как не зависят от GPS. Эти беспилотники управляются при помощи искусственного интеллекта и используют мобильные интернет-сети Украины. Кроме того, некоторые российские дроны управляются при помощи Telegram-ботов. По словам украинских инженеров, российские операторы в режиме реального времени получают все данные о полете.
Ранее в Украине дроны в основном сбивали мобильные группы с пулеметами, ракетами с плеча и артиллерией малой дальности. Полковник Денис Смажный рассказал журналистам, что теперь беспилотники регулярно маневрируют вокруг этих групп. По словам Смажного, российские дроны сперва летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются на высоту 2 000-2 500 метров, приближаясь к городам. Поэтому Украине приходится задействовать вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики.
Высокопоставленный украинский чиновник поделился с журналистами, что противовоздушная оборона вокруг Киева по-прежнему сбивает около 95% беспилотников. Тем не менее те 5%, которые проскакивают, наносят серьезный ущерб.
Как мы уже сообщали, в ночь на 24 мая Россия тоже провела одну из самых мощных комбинированных атак по Киеву с начала полномасштабной войны. По информации Вооруженных сил Украины, по стране были выпущены 14 баллистических ракет и около 250 беспилотников, в том числе «Шахедов».