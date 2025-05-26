Латвийские защитники природы призвали строить ветропарки на заброшенных территориях, а не посреди лесов

В последнее время масштабные решения по развитию ветроэнергетической инфраструктуры принимались слишком быстро, вызывая протесты в различных слоях общества и обострив дискуссии. Это выявило как недостатки в планировании, так и необходимость улучшений в деле участия общества. Непродуманное и краткосрочное планирование угрожает как природным ценностям, так и доверию общества к «зеленому» переходу. «Ветроэлектростанции не должны развиваться в ущерб природе. Существует достаточно возможностей использовать возобновляемые ресурсы, не нанося вреда природе Латвии. Текущее направление развития ветропарков в лесах — один из наихудших сценариев», — подчеркивают авторы заявления: Латвийский фонд природы, Всемирный фонд природы, «Зеленая свобода», Латвийская ассоциация биологического земледелия и Латвийское орнитологическое общество.