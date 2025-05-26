Латвийские защитники природы призвали строить ветропарки на заброшенных территориях, а не посреди лесов
Инициатива латвийских природоохранных организаций «Зеленый барометр» подчеркивает, что развитие инфраструктуры ветроэнергетики должно быть ответственным и не происходить за счет природы. В совместном заявлении организаций говорится о необходимости уважать природу и учитывать влияние на общество при переходе к возобновляемым источникам энергии.
В последнее время масштабные решения по развитию ветроэнергетической инфраструктуры принимались слишком быстро, вызывая протесты в различных слоях общества и обострив дискуссии. Это выявило как недостатки в планировании, так и необходимость улучшений в деле участия общества. Непродуманное и краткосрочное планирование угрожает как природным ценностям, так и доверию общества к «зеленому» переходу. «Ветроэлектростанции не должны развиваться в ущерб природе. Существует достаточно возможностей использовать возобновляемые ресурсы, не нанося вреда природе Латвии. Текущее направление развития ветропарков в лесах — один из наихудших сценариев», — подчеркивают авторы заявления: Латвийский фонд природы, Всемирный фонд природы, «Зеленая свобода», Латвийская ассоциация биологического земледелия и Латвийское орнитологическое общество.
Организации призывают к сбалансированному, стратегически обоснованному и прозрачному развитию ветропарков, в соответствии с принципами охраны природы и участия общества.
Защитники природы призывают не допускать строительство ветропарков в охраняемых природных территориях, включая участки Natura 2000, особо охраняемые биотопы ЕС, места обитания охраняемых видов, важные для птиц зоны, природные лесные биотопы и другие биологически ценные экосистемы, а также прилегающие к ним территории, где можно ожидать прямое негативное воздействие.
Развивать проекты следует преимущественно на деградированных или антропогенно измененных территориях, например, в зонах интенсивного сельского хозяйства. В нынешней ситуации строительство ветропарков в лесах организации не поддерживают.
Необходимо также обеспечить реальное участие общества — начиная с раннего этапа разработки, предоставляя ясную информацию о возможных выгодах, рисках и компенсациях. Следует также гарантировать прозрачность в принятии решений — все документы по планированию и оценке воздействия на окружающую среду должны быть общедоступны, чтобы процесс был понятен и заслуживал доверия.
"В Латвии нарастает конфликт между необходимостью срочного увеличения мощности по производству возобновляемой электроэнергии, недостаточной стратегической проработкой на государственном уровне и общественным запросом на защиту природы и справедливость. В некоторых местах это приводит к полному отказу от ветропарков. Тем не менее, ветроэнергетика при правильном подходе может стать движущей силой устойчивого и безопасного будущего. Пренебрегая природой и исключая общество из процессов, страна рискует своей устойчивостью и долгосрочным развитием", - указано в заявлении.
"Латвия может и должна развивать ветроэнергетику — но ответственно, продуманно и с уважением к природе и обществу", — подчеркивают авторы обращения.
Кстати, согласно разработанной Министерством климата и энергетики Энергетической стратегии до 2050 года, объем производства электроэнергии в Латвии к 2050 году может достичь 25 тераватт-часов (ТВт·ч), что почти в четыре раза превышает показатель 2024 года.