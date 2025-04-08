В Латвии хотят резко нарастить производство электроэнергии. Зачем?

Согласно стратегии, в 2023 году электроэнергия в Латвии производилась с использованием четырех основных источников генерации: теплоэлектростанций (ТЭС), гидроэлектростанций (ГЭС), наземных ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС). Ожидается, что в будущем объем производства электроэнергии на ТЭС и ГЭС сохранится на уровне исторических средних показателей - 2,6 ТВт·ч в год от теплоэнергетики и 3,1 ТВт·ч в год от ГЭС.