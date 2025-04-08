В Латвии хотят резко нарастить производство электроэнергии. Зачем?
Согласно разработанной Министерством климата и энергетики Энергетической стратегии до 2050 года, объем производства электроэнергии в Латвии к 2050 году может достичь 25 тераватт-часов (ТВт·ч), что почти в четыре раза превышает показатель 2024 года.
По мнению министерства, в стране ожидается значительный рост потребления электроэнергии. Из-за чего - в концепции пока не объясняется.
В настоящее время Латвия производит 6,6 ТВт·ч электроэнергии в год, а к 2050 году планируется увеличить этот объем до 25 ТВт·ч. В 2024 году потребление электроэнергии в Латвии составило 7,7 ТВт·ч, а к 2050 году прогнозируется рост до 19 ТВт·ч.
Согласно стратегии, в 2023 году электроэнергия в Латвии производилась с использованием четырех основных источников генерации: теплоэлектростанций (ТЭС), гидроэлектростанций (ГЭС), наземных ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС). Ожидается, что в будущем объем производства электроэнергии на ТЭС и ГЭС сохранится на уровне исторических средних показателей - 2,6 ТВт·ч в год от теплоэнергетики и 3,1 ТВт·ч в год от ГЭС.
Министерство прогнозирует, что к 2050 году работа ТЭС постепенно станет более устойчивой, поскольку природный газ будет поэтапно заменяться синтетическим метаном и биогазом. Также запланировано строительство новых мощностей возобновляемых энергоресурсов, включая СЭС, наземные и оффшорные ВЭС. Строительство новых ГЭС не планируется из-за высоких затрат на строительство.