Rietumu Banka предоставил кредит в 3,2 млн евро для строительства нового магазина Rimi
Rietumu Banka выдал кредит в размере 3,2 миллиона евро SIA Lielezeres 18, входящему в состав Astor Group.
Средства предназначены для строительства современного и энергоэффективного здания супермаркета Rimi в рижском районе Дзирциемс. Завершить работы и открыть новый магазин планируется этим летом.
«Финансирование качественных объектов недвижимости является одним из важных направлений деятельности Rietumu Banka. Мы поддерживаем проекты, которые способствуют динамичному и долгосрочному развитию городской среды, повышению качества жизни. Высоко оцениваем опыт Astor Group по развитию недвижимости в различных сегментах – включая гостиничный бизнес, жилые и коммерческие объекты – и рады продолжить сотрудничество, став партнером в реализации этого проекта. Новый магазин Rimi не только улучшит инфраструктуру района, но и станет удачным примером внедрения принципов устойчивого развития в сфере коммерческой недвижимости», – отмечает член Правления и руководитель Кредитного департамента Rietumu Banka Артур Юкш.
«Astor Group реализует в Латвии крупные проекты в сфере недвижимости уже более 20 лет. Сотрудничество с Rietumu Banka началось с получения значительного кредита в размере 25 миллионов евро, предназначенного для финансирования здания гостиницы. Наше успешное партнерство заложило основу и для осуществления других проектов. Строительство нового магазина Rimi станет очередным шагом по расширению нашей деятельности в торговом сегменте – это продуманный проект, который хорошо впишется в городскую среду. Мы благодарны Rietumu Banka за доверие, профессионализм и существенную поддержку в реализации наших идей», – говорит представитель Astor Group Раймонд Плате.
Здание нового супермаркета, который расположится в районе Дзирциемс на ул. Лиелэзерес, 18, будет соответствовать стандартам Rimi – с акцентом на создание приятной и комфортной среды как для покупателей, так и для сотрудников магазина.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений нового здания составит 1812 м². При строительстве используются современные решения, включая энергоэффективное LED-освещение, которое позволит снизить потребление электроэнергии на 30%; световые сенсоры в помещениях для сотрудников, особые охладительные системы, а также эффективную вентиляцию.
Возле супермаркета будет оборудована велостоянка для 20 велосипедов, которая позволит покупателям удобно пользоваться этим экологичным видом транспорта.