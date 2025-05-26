Rietumu Banka предоставил кредит в 3,2 млн евро для строительства нового магазина Rimi

«Astor Group реализует в Латвии крупные проекты в сфере недвижимости уже более 20 лет. Сотрудничество с Rietumu Banka началось с получения значительного кредита в размере 25 миллионов евро, предназначенного для финансирования здания гостиницы. Наше успешное партнерство заложило основу и для осуществления других проектов. Строительство нового магазина Rimi станет очередным шагом по расширению нашей деятельности в торговом сегменте – это продуманный проект, который хорошо впишется в городскую среду. Мы благодарны Rietumu Banka за доверие, профессионализм и существенную поддержку в реализации наших идей», – говорит представитель Astor Group Раймонд Плате.