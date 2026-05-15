Иллюстративное фото.
Полезные советы
Сегодня 11:21
Автоводителям сообщили, на каких латвийских дорогах сейчас введены самые серьезные ограничения
Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, на сети государственных автодорог строительные работы идут на 33 участках, где введены ограничения движения, поэтому водителям следует заранее планировать дополнительное время в пути.
На нескольких участках движение организовано по одной полосе с регулированием светофорами. Водителей призывают не въезжать на участки с реверсивным движением при красном сигнале и не превышать разрешенную скорость.
Крупнейшие ограничения движения на главных государственных автодорогах:
На Даугавпилсском шоссе (A6):
- от Госпори до Ницгале действуют два участка со светофорами, ограничение скорости — 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда ремонтного участка — полчаса;
- от Калнишки до Любасте ограничение скорости составляет 50 и 70 км/ч, время проезда — 20 минут;
- на развязке Даугавпилсской объездной дороги и участке до Свенте действуют два участка со светофорами, время проезда — 30 минут;
На Бауском шоссе (A7) на въезде в Ригу продолжаются строительные работы четвертой очереди Южного моста, а также создается соединение пешеходной и велосипедной инфраструктуры между Кекавой и Ригой; в часы интенсивного движения возможны пробки.
Крупнейшие ограничения движения на региональных государственных автодорогах:
- на участке автодороги Гулбене–Балви–Виляка–граница России (Виентули) (P35) от Литене до Балви движение на шести участках регулируется светофорами или регулировщиками. Ограничение скорости — 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда — 45 минут;
- на участке автодороги Бауска–Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле действуют пять участков со светофорами, ограничение скорости — 30–60 км/ч. Участок возле Озолайне закрыт для транзитного движения, для него организован местный объездной путь. Предполагаемое время проезда ремонтного участка — 40 минут;
- на участке автодороги Валдгале–Роя (P126) от Валдемарпилса до Руде действуют девять участков со светофорами. Ограничение скорости — 50 км/ч, время проезда составляет от 20 до 40 минут;
- на участке автодороги Тукумс–Кестерциемс–Мерсрагс–Колка (P131) от Тукумса до Кестерциемса движение регулируется светофорами. Ограничение скорости — 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда ремонтного участка — около получаса.