Слетелись на запах денег: из желающих порулить airBaltic выстроилась длинная очередь

В конце января 2025 года была достигнута договоренность о привлечении инвестиций от немецкой авиакомпании Lufthansa в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей 10-процентное участие в airBaltic. После возможного первичного публичного размещения акций (IPO) эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO доля Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой в рамках размещения, но составит не менее 5% капитала airBaltic.