Слетелись на запах денег: из желающих порулить airBaltic выстроилась длинная очередь
На конкурс на должность исполнительного директора и председателя правления национальной авиакомпании Латвии airBaltic подано более 40 заявок из почти 30 стран, включая Латвию.
Как сообщил председатель совета airBaltic Андрей Мартынов, на этой неделе номинационная комиссия примет решение о дальнейшем ходе процесса отбора кандидатов. Следующим шагом станет привлечение специалиста по подбору персонала, который начнет процесс оценки заявок. Назначение нового исполнительного директора будет осуществлено советом airBaltic на основании рекомендаций номинационной комиссии и специалиста по подбору персонала.
Весь процесс отбора может занять около трех месяцев. По завершении отбора общественности предоставят подробную информацию о критериях оценки и ходе всего процесса. По словам Мартынова, уже на этапе предварительной оценки поданных заявок видно, что вакансия привлекла широкий круг высококвалифицированных кандидатов.
В объявлении о конкурсе на пост исполнительного директора не указывался размер зарплаты, однако ранее совет airBaltic заявлял, что вознаграждение будет обсуждаться индивидуально с выбранным кандидатом. В 2024 году зарплата бывшего руководителя компании Мартина Гаусса составила 838 568 евро. Новый директор, скорее всего будет получать меньше, но мало кто сомневается, что все равно вознаграждение останется достойным.
Напомним, что 7 апреля 2024 года совет airBaltic принял решение об освобождении Мартина Гаусса от должности председателя правления и исполнительного директора. До завершения конкурса обязанности главы компании продолжит исполнять нынешний временный исполнительный директор и директор по операционной деятельности Паулс Цалитис.
В конце января 2025 года была достигнута договоренность о привлечении инвестиций от немецкой авиакомпании Lufthansa в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей 10-процентное участие в airBaltic. После возможного первичного публичного размещения акций (IPO) эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO доля Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой в рамках размещения, но составит не менее 5% капитала airBaltic.
Указанная сделка еще подлежит утверждению Федеральным антимонопольным ведомством Германии. В настоящее время 97,97% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству.
Уволенный Гаусс заявил, что покидает авиакомпанию после 13 насыщенных лет работы и гордится тем, что ему удалось создать - устойчивую авиакомпанию, преданную команду и амбициозное видение. "Я отдавал все и сделал бы это снова", - сказал немецкий менеджер на прощанье.