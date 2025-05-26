"Ты отвратительный, от тебя воняет!" Учительницу частной рижской школы обвиняют в эмоциональном насилии

В первые четыре месяца этого года Центр начал 57 дел об административных нарушениях. В 27 случаях рассматривалось эмоциональное насилие со стороны педагогов, но в 22 делах производство не было начато — не нашли состава правонарушения. В двух делах их прекратили, и только в трех назначили наказания: два предупреждения и один денежный штраф. Подобные случаи "de facto" подтвердили и другие родители. Повторялись два мотива: учительница унижала их детей, а внутренняя проверка школы ни к чему не привела. Так, родители 15-летнего мальчика заподозрили, что учительница публично его унижает и настраивает против него одноклассников. Во время разговора с директором в кабинет ворвалась учительница. "Вдруг в том коридоре кто-то начинает просто орать, я не понимаю, что происходит. Поворачиваюсь — это та самая учительница. Она идет и кричит, глаза закатив. Распахивает дверь в кабинет и говорит: "Я вызову полицию! Я вызову полицию! Я не могу этого допустить. (...)" Потом она сказала, что мой сын якобы ударил какую-то девочку так сильно, что она отлетела куда-то. Оказалось — ничего подобного не происходило. Сын вбежал в кабинет в истерике, плача. Я держала его. Он изо всех сил прижимался ко мне — почувствовал, что рядом мама, может, наконец-то его кто-то защитит. Он сказал про учительницу: "Она плохая, она плохая. Мама, пожалуйста, поверь мне, поверь! Я этого не делал", — рассказывает мать 15-летнего мальчика. После этого случая ребенок сменил школу. О похожем случае рассказала мама 13-летней девочки. Во время урока, из-за записи в тетради не на той странице, между ней и учительницей возник конфликт. Учительница вытолкала девочку из класса и заперлась с ней в туалете, не разрешив позвонить маме. Девочка начала плакать, трястись от страха. После этого случая она тоже ушла из школы.