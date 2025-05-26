"Ты отвратительный, от тебя воняет!" Учительницу частной рижской школы обвиняют в эмоциональном насилии
В последние месяцы несколько родителей, не знакомых между собой, обратились в передачу LTV "de facto" с жалобами на систематическое унижение и агрессию со стороны учительницы одной из частных школ Риги. Родители сообщали об этом администрации школы, но, убедившись, что ситуация не решается, обратились в различные инстанции, включая Государственную полицию.
Десятилетний мальчик раньше с радостью ходил в школу, но в прошлом учебном году стал подозрительно часто плохо себя чувствовать именно по утрам, когда нужно было идти на занятия, а к кружкам и секциям выздоравливал. Это насторожило его маму. В начале февраля этого года она заметила на голове сына залысины — он сам выдирал себе волосы. Это называется трихотилломания — форма самоповреждения. Как подтверждается выпиской из Детской клинической университетской больницы, диагноз был поставлен в апреле. Кроме того, у мальчика зафиксированы адаптационные расстройства, тревожно-депрессивная реакция и другие негативные последствия, вызванные школьным буллингом.
Он учился в частной школе Laisma. Подозрения родителей пали на конкретную учительницу. "Она распускала слухи, что мой сын — аутист, хотя у него все в порядке. Из-за этого с ним не хотели дружить. Последние полгода она шептала ему: "Ты отвратительный, от тебя воняет, от тебя меня тошнит", — рассказала мама мальчика. Случаев предполагаемого эмоционального насилия было несколько и происходили они в течение длительного времени. В заявлении в полицию указано, что учительница игнорировала ребенка во время занятий, не называла его по имени, обращалась обезличенно - "эй, ты". Она публично унижала третьеклассника, называя его, например, "соплеедом" и "тошнотворным". В ситуациях, когда ребенок был близок к панике, учительница отказывала ему в просьбе позвонить маме.
Эти утверждения основаны на рассказах ребенка родителям. В школе в этом году установили камеры видеонаблюдения, но инциденты, по словам ребенка, происходили вне поля зрения камер.
Эмоциональное насилие, в отличие от физического, не оставляет синяков, и его трудно заметить со стороны. Как объясняет директор Департамента защиты прав детей Центра защиты детей Вита Волонте, эмоциональное насилие со стороны педагога может выражаться в унижении, оскорблениях, демонстрации неприязни к ребенку.
Родители еще в феврале сигнализировали администрации школы, что ситуация выходит из-под контроля. В переписке с директором мать мальчика не описывала конкретные эпизоды, а лишь выражала общее беспокойство. Директор просила написать официальное заявление, но мама этого не сделала. На вопрос, почему, она ответила: "Мне показалось, что не было смысла — не было к кому обращаться". Родителям показалось, что их опасения игнорируют.
Именно отсутствие официального заявления стало причиной того, что директор не передала информацию дальше. Она утверждает, что пыталась разобраться в ситуации внутри школы. "У нас в школе нет ни одного официального заявления — ни от коллег, ни от родителей, ни от учеников", — сказала директор Laisma Йоланта Красовска.
Позже родители решили перевести ребенка в другую школу, и его состояние улучшилось. Он продолжает работать с психологами и психотерапевтом. "Он сейчас вторую неделю в новой школе. Его там хорошо приняли. Он прошел беседы с социальными педагогами. Теперь в школу он идет с радостью", — рассказала мама в интервью "de facto".
После произошедшего родители подали жалобы в несколько учреждений. "Родители обратились к нам с заявлением, и мы, рассмотрев его, направили в компетентный орган для дальнейших действий. Как нам известно, возбуждено уголовное дело", — сообщила представительница Центра защиты детей Вита Волонте. Согласно информации "de facto", Государственная полиция начала уголовный процесс по статье 174, часть вторая Уголовного закона — жестокое обращение и насилие по отношению к несовершеннолетнему. Идет досудебное расследование, поэтому полиция воздерживается от комментариев.
Сама учительница, к которой обратились журналисты "de facto", предложила связаться с ее адвокатом. Адвокат заявил, что его подзащитная отрицает все обвинения в нарушении прав детей.
Почему же Центр защиты детей, получив жалобу, лишь переслал ее другим учреждениям? Потому что дело касается частной школы. По действующей системе надзор за государственными и муниципальными школами осуществляет Центр, а за частными — полиция. Это значит, что директор школы должна была сама уведомить полицию при получении сигналов от родителей. Государственная служба качества образования оценила действия директора: "Мы пришли к выводу, что директор получила информацию о возможных нарушениях прав ребенка, но не передала ее компетентным органам, а попыталась самостоятельно разобраться в ситуации, что недопустимо", — пояснил заместитель директора Департамента надзора Максим Платонов.
Директор же утверждает, что действующая система неэффективна. "Если бы мы по каждому конфликту вызывали полицию, у нас половина педагогов сидело бы в тюрьме", — заявила Красовска.
По ее мнению, в школах ежедневно происходят спорные ситуации, которые пытаются сначала решать внутренне. Хотя у Центра защиты детей формально нет полномочий вмешиваться в частные школы, как стало известно "de facto", учреждение провело проверку на месте. Она не выявила признаков опасной среды для детей.
В первые четыре месяца этого года Центр начал 57 дел об административных нарушениях. В 27 случаях рассматривалось эмоциональное насилие со стороны педагогов, но в 22 делах производство не было начато — не нашли состава правонарушения. В двух делах их прекратили, и только в трех назначили наказания: два предупреждения и один денежный штраф. Подобные случаи "de facto" подтвердили и другие родители. Повторялись два мотива: учительница унижала их детей, а внутренняя проверка школы ни к чему не привела. Так, родители 15-летнего мальчика заподозрили, что учительница публично его унижает и настраивает против него одноклассников. Во время разговора с директором в кабинет ворвалась учительница. "Вдруг в том коридоре кто-то начинает просто орать, я не понимаю, что происходит. Поворачиваюсь — это та самая учительница. Она идет и кричит, глаза закатив. Распахивает дверь в кабинет и говорит: "Я вызову полицию! Я вызову полицию! Я не могу этого допустить. (...)" Потом она сказала, что мой сын якобы ударил какую-то девочку так сильно, что она отлетела куда-то. Оказалось — ничего подобного не происходило. Сын вбежал в кабинет в истерике, плача. Я держала его. Он изо всех сил прижимался ко мне — почувствовал, что рядом мама, может, наконец-то его кто-то защитит. Он сказал про учительницу: "Она плохая, она плохая. Мама, пожалуйста, поверь мне, поверь! Я этого не делал", — рассказывает мать 15-летнего мальчика. После этого случая ребенок сменил школу. О похожем случае рассказала мама 13-летней девочки. Во время урока, из-за записи в тетради не на той странице, между ней и учительницей возник конфликт. Учительница вытолкала девочку из класса и заперлась с ней в туалете, не разрешив позвонить маме. Девочка начала плакать, трястись от страха. После этого случая она тоже ушла из школы.
Директор не видит проблем с этой учительницей: "Про нее говорят, что она доброжелательная и отзывчивая. Мнения расходятся", — сказала Красовска. Учительница продолжает работать в школе. Это говорит о том, что уголовное дело находится на начальной стадии, и никому пока не предъявлен статус подозреваемого.
По Закону о защите прав детей Центр может потребовать отстранения педагога, если есть обоснованные подозрения. Однако в этом случае центр указывает, что сделать это может только полиция. У самой школы также есть право отстранить педагога на время следствия. Красовска считает, что расследование — это позитивный шаг, однако, учитывая, что школа не получала никакой информации от учреждений о том, что в школе были выявлены случаи эмоционального или физического насилия, преждевременно судить о том, следует ли отстранять учителя от работы на время расследования.