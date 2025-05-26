Китай и Россия планируют построить атомную электростанцию на Луне

После создания основных конструкций Китай планирует дополнительные запуски для расширения базы, включая соединение ее с орбитальной лунной станцией и двумя узлами, расположенными на экваторе и обратной стороне Луны, сообщил главный конструктор китайского проекта по исследованию дальнего космоса У Яньхуа на пресс-конференции. Эта расширенная модель, задуманная как основа для будущей высадки человека на Марс, должна быть завершена к 2050 году.