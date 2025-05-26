Китай и Россия планируют построить атомную электростанцию на Луне
Россия подписала с Китаем соглашение о строительстве атомной электростанции на Луне. Это заявление прозвучало вскоре после того, как NASA представило проект бюджета на 2026 год, в котором предложено отменить планы агентства по созданию орбитальной станции вокруг Луны.
Ожидается, что строительство реактора Китаем и Россией будет вестись автономно, "без участия человека", как заявил в 2024 году в интервью российскому государственному информагентству ТАСС генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Хотя подробности о реализации проекта пока неизвестны, Борисов добавил, что технологические решения "почти готовы".
«Станция будет заниматься фундаментальными космическими исследованиями и тестировать технологии для долгосрочной беспилотной работы ILRS, с перспективой в будущем обеспечить присутствие человека на Луне», — говорится в заявлении "Роскосмоса", опубликованном в мае этого года после подписания меморандума между Россией и Китаем, согласно которому проект должен быть реализован до 2036 года.
Новая исследовательская станция, постоянная обитаемая база на южном полюсе Луны, уже привлекла участие 17 стран — в их числе Египет, Пакистан, Венесуэла, Таиланд и Южная Африка. Первый шаг к созданию станции Китай планирует сделать в рамках миссии «Чанъэ-8» в 2028 году, в ходе которой впервые планируется высадка астронавтов на поверхность Луны.
Дорожная карта ILRS (Международной лунной исследовательской станции) была впервые представлена в июне 2021 года, когда Китай и Россия объявили о намерении запустить компоненты роботизированной лунной базы с помощью пяти сверхтяжелых ракет-носителей в период с 2030 по 2035 год.
После создания основных конструкций Китай планирует дополнительные запуски для расширения базы, включая соединение ее с орбитальной лунной станцией и двумя узлами, расположенными на экваторе и обратной стороне Луны, сообщил главный конструктор китайского проекта по исследованию дальнего космоса У Яньхуа на пресс-конференции. Эта расширенная модель, задуманная как основа для будущей высадки человека на Марс, должна быть завершена к 2050 году.
Меморандум подписан на фоне растущих амбиций китайской космической программы. Страна присутствует на Луне с 2013 года, когда в рамках миссии «Чанъэ-3» посадила туда роботизированный аппарат. В последующих миссиях были отправлены новые роботы на Луну и Марс, собраны образцы с ближней и дальней сторон Луны, а также проведено картографирование ее поверхности.
Соревнование Китая за создание лунной базы разворачивается параллельно с американской программой Artemis, которая в последнее время сталкивается с задержками. Миссия Artemis III, в рамках которой астронавты NASA впервые за более чем 50 лет вновь высадятся на Луне, намечена примерно на 2027 год.
Тем временем будущее запланированной NASA орбитальной станции Gateway находится под угрозой, поскольку в предложенном администрацией президента Дональда Трампа бюджете на 2026 год предусматривается отмена этой миссии, несмотря на значительный прогресс в разработке модулей станции.