"300-600 евро за одну неделю - кто вообще может себе это позволить?" Цены детских летних лагерей в Латвии вызывают возмущение

Другие делились личным опытом и советами, как решают вопрос бюджета: «У нас трое детей, каждый летом едет минимум в два лагеря. Где можно — стараемся записывать на муниципальные лагеря, они дешевле. Но, например, спортивные лагеря — уже без вариантов. Считаю, это инвестиция в яркое детство»; «Если у вас несколько детей и каждому по лагерю — выходит около 1000 евро на ребенка за лето. И это еще ладно, если лагерь с ночевкой, но что насчет дневных с 9 до 17?»; «Моему ребенку в этом году достались Праздник песни, фольклорный лагерь и каратэ. Один оплачивает отец, другой — взрослый брат. А за первый почти не надо платить — проживание в Риге включено».