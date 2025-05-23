Эстония, Латвия и Литва наращивают военные бюджеты

"Важнейшей темой сегодняшней встречи с нашими латвийскими и литовскими коллегами в преддверии саммита НАТО в Гааге являются расходы на оборону. Ежегодный вклад Эстонии в оборону в период 2026-2029 годов составит около 5,4%. Вместе с Латвией и Литвой мы считаем, что в нынешней ситуации с безопасностью необходимо довести расходы на оборону союзников по НАТО до 5% от ВВП. Помимо увеличения расходов на оборону, мы делаем особый акцент на инвестициях в оборонную промышленность на уровне Европейского союза и государств-членов, например, через общий механизм кредитования Европейского союза, чтобы обеспечить обороноспособность наших стран", - отметил Певкур.