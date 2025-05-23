"Можно без этой публичности? Это все погубит!" Лишенный лицензии предприниматель продолжает обманывать любителей путешествий
В конце прошлого года жительница Видземе Кристине приобрела путешествие-поход в Доломитовые Альпы Италии, которое предлагал Сергей Шабуров — человек, чья компания на тот момент уже лишилась туристической лицензии. Путешествие должно было состояться в мае этого года, с каждого участника требовалось по 1000 евро, но незадолго до выезда оно было отменено. Подозревая неладное, Кристине успела остановить часть платежа и выяснила, что она не одна такая — против Шабурова уже возбуждено уголовное дело.
Как сообщает передача TV3 "Bez tabu", в конце прошлого года Кристине решила сделать подарок себе и мужу, купив путешествие в Доломитовые Альпы. Предложение обещало поездку походного типа, которую организовывал некто Сергей Шабуров. Однако поездка была отменена в последний момент.
«Это обман доверия», — говорит Кристине. «Существует такой человек Сергей Шабуров, который организует поездки и предлагает походные туры в разные места. К сожалению, эти предложения мошеннические». За поездку нужно было заплатить 1000 евро с человека. Кристине внесла большую часть суммы, придержав 500 евро — из-за возникших подозрений.
Путешественники — всего восемь человек — были объединены в группу WhatsApp, но затем общение затихло. Кристине была удивлена, когда, просматривая Facebook, она увидела сюжет передачи "Bez tabu" об этом же Сергее. «В тот момент я начала собирать информацию об этом человеке, и, к сожалению, она оказалась негативной», — рассказывает она.
«Людям не вернули деньги, и они попались на гораздо большие суммы».
Вместо точной информации о поездке путешественники получили голосовое сообщение от Сергея: «Кто-то из вас связался с "Bez tabu". Я прошу вас — дайте мне одну неделю. Я все улажу. Можно, пожалуйста, без этой публичности? Это все погубит!» — умолял он.
SIA MIASFOR, ранее организовывавшая такие поездки, потеряла туристическую лицензию уже в 2023 году. Однако, как видно, Шабуров свою деятельность не прекратил. Представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане отмечает: «Поэтому мы обращаемся к нему как к физическому лицу, которое занимается незаконной предпринимательской деятельностью и нелицензированными туристическими услугами».
О ситуации известно и Государственной полиции. «В рамках уголовного процесса — 17 эпизодов. Лицо имеет статус подозреваемого, ему запрещено предоставлять туристические услуги и выезжать из страны», — поясняет представитель полиции. Если эти условия не будут соблюдаться, могут быть применены более строгие меры пресечения.
Эксперты напоминают — приобретая услугу у нелицензированной компании или частного лица, потребитель не имеет никаких гарантий. Только сотрудничая с официально лицензированными туристическими фирмами, можно рассчитывать на защиту и возможность вернуть уплаченные средства в случае непредвиденных обстоятельств.
Подобные случаи в нашей стране - не редкость. Так, недавно было вынесено наказание латвийской турфирме, бросившей детей за границей без жилья и еды.