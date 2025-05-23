"Можно без этой публичности? Это все погубит!" Лишенный лицензии предприниматель продолжает обманывать любителей путешествий

Путешественники — всего восемь человек — были объединены в группу WhatsApp, но затем общение затихло. Кристине была удивлена, когда, просматривая Facebook, она увидела сюжет передачи "Bez tabu" об этом же Сергее. «В тот момент я начала собирать информацию об этом человеке, и, к сожалению, она оказалась негативной», — рассказывает она.