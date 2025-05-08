Максимальный штраф: вынесено наказание латвийской турфирме, бросившей детей за границей без жилья и еды
Центр защиты прав потребителей (PTAC), рассмотрев ситуацию, связанную с организованным туроператором SIA Fisom серфинг-лагерем в Португалии, принял решение оштрафовать компанию на сумму 8 048,80 евро за недобросовестную и непрофессиональную коммерческую практику.
В августе 2024 года в серфинг-лагере, организованном SIA Fisom в Португалии, были выявлены серьезные нарушения: участники, в основном несовершеннолетние, остались за границей без надлежащего присмотра и поддержки, а программа поездки не была выполнена. Родители сообщили PTAC, что организатор не смог оплатить проживание, обеспечить питание, доступ к питьевой воде и возвращение в Латвию. Кроме того, у нескольких участников, за страхование которых были произведены платежи, страховка фактически не была оформлена.
В кризисной ситуации член правления компании прекратил связь как с PTAC, так и с участниками поездки и их представителями, не связался со страховщиком и фактически оставил путешественников — в основном несовершеннолетних — без помощи. PTAC совместно с Консульским департаментом Министерства иностранных дел организовал репатриацию 147 путешественников из Испании и Франции, осуществив два рейса, частично покрыв расходы за счет средств государственного бюджета.
PTAC установил, что компания Fisom нарушила ряд нормативных актов, в том числе: требования Закона о туризме, касающиеся обязанностей туроператоров; закон о запрете недобросовестной коммерческой практики;
Закон о защите прав детей; трудовой закон; правила налоговой регистрации. Также было установлено, что организатор получал наличные платежи в начале поездки без выдачи подтверждающих документов, а также не заключал трудовые договоры с руководителями групп и водителями автобусов.
Учитывая серьезность нарушений, классифицируемых как "существенные" — особенно с учетом угрозы здоровью и безопасности несовершеннолетних путешественников, недобросовестного отношения к потребителям и отказа от сотрудничества с государственными учреждениями в условиях кризиса — PTAC принял решение наложить максимально возможный штраф в размере 4% от оборота компании за 2024 год, что составляет 8 048,80 евро.