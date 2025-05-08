Максимальный штраф: вынесено наказание латвийской турфирме, бросившей детей за границей без жилья и еды

В августе 2024 года в серфинг-лагере, организованном SIA Fisom в Португалии, были выявлены серьезные нарушения: участники, в основном несовершеннолетние, остались за границей без надлежащего присмотра и поддержки, а программа поездки не была выполнена. Родители сообщили PTAC, что организатор не смог оплатить проживание, обеспечить питание, доступ к питьевой воде и возвращение в Латвию. Кроме того, у нескольких участников, за страхование которых были произведены платежи, страховка фактически не была оформлена.