Рост цен на путешествия неизбежен: Турция дорожает, питание в отелях - главная статья расходов. Интервью с главой Tez Tour

Компания работает с airBaltic уже 18 лет и довольна сотрудничеством, несмотря на проблемы с двигателями у перевозчика: «Конечно, это в какой-то степени влияет. Например, если мы хотим добавить дополнительный чартерный рейс, нужно учитывать ситуацию на авиационном рынке — есть ли у нашего партнера в наличии самолеты на нужные нам даты. Это одно из ограничений, которое влияет на наши возможности увеличить объемы работы. С другой стороны, есть вариант увеличить количество мест на регулярных рейсах по интересующим нас направлениям. Всем приходится адаптироваться к текущей ситуации. Хорошо то, что на airBaltic мы всегда можем положиться. Так было и раньше — в ситуациях, когда возникают технические проблемы или чрезвычайные обстоятельства, airBaltic всегда предоставляет самолеты. Если не считать пандемию, было всего несколько случаев, когда вылет задерживался более чем на час. В этом смысле мы чувствуем себя очень комфортно в сотрудничестве с airBaltic. Если смотреть шире на отрасль, то у тех туроператоров, которые работают с авиакомпаниями, чьи основные базы находятся не в той же стране, такие проблемы случаются гораздо чаще».