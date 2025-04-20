Рост цен на путешествия неизбежен: Турция дорожает, питание в отелях - главная статья расходов. Интервью с главой Tez Tour
Летний туристический сезон в Латвии уже начался, 15 апреля вылетел первый чартер в Турцию. Однако за кулисами оживления — напряженная конкуренция, перегретый рынок и неравные правила игры. Об этом в интервью агентству LETA рассказал председатель правления Tez Tour Роланд Биргелис.
Компания планирует в этом сезоне сохранить объемы на уровне прошлого года — около 45 000 туристов и 39 миллионов евро оборота, с возможным приростом на 3–5%. Среди популярных направлений: Турция, греческие острова, Болгария, а также новый маршрут — Калабрия в Италии. «Италия всегда интересна нашим туристам. Раньше мы летали в Римини, но со временем интерес снизился. Теперь предлагаем Калабрию — с фантастическими пляжами и природой. К тому же рядом Сицилия», — говорит Биргелис.
Влияние политических кризисов
Геополитическая нестабильность (Израиль, Турция, протесты) влияет на выбор направлений, но, по словам Биргелиса, люди уже адаптировались: «Политические волнения чаще всего происходят в столицах, а не на курортах. Например, в Египте во время протестов в 2011 году вся активность была в Каире, а наши направления — это Хургада и Шарм-эль-Шейх. Та же ситуация и в Турции — туристы на курортах, а не в Анкаре или Стамбуле».
Проблемы у airBaltic
Компания работает с airBaltic уже 18 лет и довольна сотрудничеством, несмотря на проблемы с двигателями у перевозчика: «Конечно, это в какой-то степени влияет. Например, если мы хотим добавить дополнительный чартерный рейс, нужно учитывать ситуацию на авиационном рынке — есть ли у нашего партнера в наличии самолеты на нужные нам даты. Это одно из ограничений, которое влияет на наши возможности увеличить объемы работы. С другой стороны, есть вариант увеличить количество мест на регулярных рейсах по интересующим нас направлениям. Всем приходится адаптироваться к текущей ситуации. Хорошо то, что на airBaltic мы всегда можем положиться. Так было и раньше — в ситуациях, когда возникают технические проблемы или чрезвычайные обстоятельства, airBaltic всегда предоставляет самолеты. Если не считать пандемию, было всего несколько случаев, когда вылет задерживался более чем на час. В этом смысле мы чувствуем себя очень комфортно в сотрудничестве с airBaltic. Если смотреть шире на отрасль, то у тех туроператоров, которые работают с авиакомпаниями, чьи основные базы находятся не в той же стране, такие проблемы случаются гораздо чаще».
Неравные условия: операторы против агентов
Биргелис резко критикует действующее регулирование туризма в Латвии. Туроператоры обязаны предоставлять гарантию безопасности клиентских средств, которая может достигать миллионов евро, в то время как агентствам достаточно лицензии за десятки евро и никакой ответственности: «Мы замораживаем почти 3 миллиона евро: часть — страховка, часть — на банковском счету. Агенту этого не требуется. Более того, многие агенты сами организуют поездки, не неся за них ответственности. Если что-то идет не так — они просто разводят руками».
Биргелис приводит пример с серф-лагерем в Португалии, где дети остались без обратного рейса, и подчеркивает: таких случаев может становиться больше, если регулирование не изменится. Также он указывает на неконтролируемые предложения в соцсетях: «Любой, включая мою маму, может устроить поездку смотреть тюльпаны в Голландии. Эти предложения никто не проверяет. Последний случай — FlyUp Travel, у которых PTAC аннулировал лицензию».
Компания Tez Tour входит в недавно созданную Ассоциацию туроператоров Латвии и требует у Министерства экономики пересмотра регулирования: «Сейчас механизм защиты слишком тяжелый. Мы предлагаем идею фонда — как OCTA в автостраховании. Он был бы более справедливым и прозрачным».
Возврат к организованному туризму
Несмотря на рост самостоятельных путешествий, организованные туры остаются востребованными: «Семья с детьми скорее выберет турпакет, чем будет все планировать сама. Даже те, кто часто летает самостоятельно, иногда возвращаются к готовым предложениям».
Входящий туризм пока не перспективен
На вопрос о приеме иностранных туристов Биргелис ответил, что пока Балтию выбирают немногие: «В настоящее время европейские туристы все же выбирают страны Балтии сравнительно редко. В основном к нам сейчас приезжают путешественники из других балтийских стран, Скандинавии и немного из Германии. В этих рынках мы как оператор не работаем. Например, мы летаем в Египет, и у нашего приемного офиса там есть отдел исходящего туризма, который организует рейсы из Каира. Но египетские туристы не выбирают страны Балтии. Они хотят лететь, скажем, в Париж или Рим — посмотреть крупные европейские мегаполисы. Хотя к нам приезжают представители отелей из принимающих стран, чтобы представить предложения латвийским турагентам, и они обычно в восторге от природы Балтийских стран. Поэтому идея развивать этот сегмент все еще существует, но при этом ясно, что объемы таких поездок будут невелики».
Цены растут везде
Рост цен — неизбежен: «Каждый год цены растут. Так же, как и в Латвии, в других странах тоже есть инфляция, и это влияет на общие затраты — избежать этого невозможно. В качестве примера можно взять Турцию, которая составляет самую большую долю нашего рынка: за последние 10 лет курс лиры изменился с примерно 1 евро за 10 лир до 1 евро за 39–40 лир. Цены выросли как для местных жителей, так и для отелей. Причем в отелях наибольшую часть расходов составляет питание, и именно на него цены выросли особенно сильно. В Европе ситуация аналогичная. Поэтому регулировать цены мы можем только в случае конкуренции между отелями, когда удается получить более выгодные предложения, но в целом нужно учитывать, что общий уровень цен вырос во всех странах».