Администрация Трампа запретила Гарвардскому университету набирать иностранных студентов

Гарвард назвал действия администрации Трампа — которые затрагивают тысячи студентов — незаконными и расценил их как акт мести. Это решение стало серьезной эскалацией кампании администрации Трампа против престижного университета Лиги плюща, расположенного в Кембридже (штат Массачусетс). По словам ведомства, Гарвард отказался предоставить информацию о некоторых иностранных студентах, имеющих визы, которую требовала Ноэм. За это и будет наказан.