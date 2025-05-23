Администрация Трампа запретила Гарвардскому университету набирать иностранных студентов
Администрация президента США Дональда Трампа лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов и требует, чтобы уже обучающиеся иностранцы перевелись в другие учебные заведения или потеряли легальный статус. Также власти пригрозили распространить подобные меры на другие вузы.
Как передает Reuters, глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм распорядилась аннулировать для Гарварда сертификацию по приему зарубежных студентов ачиная с 2025–2026 учебного года. Ноэм обвинила университет в «поощрении насилия, антисемитизма и сотрудничестве с Коммунистической партией Китая».
Гарвард назвал действия администрации Трампа — которые затрагивают тысячи студентов — незаконными и расценил их как акт мести. Это решение стало серьезной эскалацией кампании администрации Трампа против престижного университета Лиги плюща, расположенного в Кембридже (штат Массачусетс). По словам ведомства, Гарвард отказался предоставить информацию о некоторых иностранных студентах, имеющих визы, которую требовала Ноэм. За это и будет наказан.
В учебном году 2024–2025 Гарвард принял около 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего числа учащихся, согласно университетской статистике. В 2022 году крупнейшей группой иностранных студентов были граждане Китая (1016 человек). За ними следовали студенты из Канады, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Австралии, Сингапура и Японии.
«Прием иностранных студентов — это привилегия, а не право. Университеты пользуются этим для получения более высокой платы за обучение и пополнения своих многомиллиардных фондов», — заявила Ноэм.
В письме к университету Ноэм предложила Гарварду возможность вернуть себе сертификацию, если в течение 72 часов он передаст властям обширный пакет данных об иностранных студентах, включая видеозаписи или аудиозаписи их протестной активности за последние пять лет.
Гарвард назвал действия властей «незаконными» и подчеркнул, что он «полностью привержен» обучению иностранных студентов. «Эта карательная мера угрожает нанести серьезный ущерб как университетскому сообществу Гарварда, так и всей стране, а также подрывает академическую и научную миссию Гарварда», — говорится в заявлении вуза.
Иностранные студенты - серьезный источник дохода для американских вузов. Они обычно платят полную стоимость обучения, тем самым финансируя тех учащихся, кто получает финансовую помощь.