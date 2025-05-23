Ученым удалось найти ныне живущих родственников Леонардо да Винчи

Ученые отметили, что им нужно провести дополнительные анализы. Однако уже ясно, что эти родственники не являются прямыми потомками самого Леонардо, поскольку у него не было детей. Историки и биографы предполагают, что у него была нетрадиционная ориентация. "Однако мы знаем, что у Леонардо было очень много единокровных братьев и сестер", - отметило издание.