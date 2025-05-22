VID раздал награды и поблагодарил за отзывчивость. Стало известно, кто в Латвии заплатил больше всего налогов

«Но сегодня вечером мы подтверждаем: это правильный путь. Работа, честность и пример этих компаний вдохновляют. Их вклад — это не просто цифры в госбюджете: это дети, получающие образование, пациенты, получающие медицинскую помощь, и дороги, по которым мы все ездим. Сегодня мы чествуем не только достижения, но и ответственность, и веру в будущее. Мы рады, что выбран путь, где побеждать — значит не только получать, но и отдавать».