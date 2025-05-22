VID раздал награды и поблагодарил за отзывчивость. Стало известно, кто в Латвии заплатил больше всего налогов
Служба государственных доходов Латвии (СГД, VID) в 27-й раз вручила награды крупнейшим налогоплательщикам страны. Кто получил это почетное звание?
На торжественном мероприятии «Налогоплательщик года 2024» генеральный директор VID Байба Шмите-Роке вручила специально изготовленные награды и почетные грамоты 16-ти предприятиям. Также был отмечен самый отзывчивый партнер VID.
«В прошлом году Служба госдоходов администрировала налоговые поступления на сумму более 14 миллиардов евро. Это прямое подтверждение того, что налогоплательщики — основа финансовой системы страны и гарантия нашего общего благосостояния», — подчеркнул министр финансов Арвил Ашераденс.
«Мы понимаем, что быть добросовестным налогоплательщиком — это порой значит сделать непростой выбор. Это требует мужества, убежденности и стойкости. Такой выбор редко приносит мгновенные аплодисменты, славу или громкие заголовки», — признала Байба Шмите-Роке.
«Но сегодня вечером мы подтверждаем: это правильный путь. Работа, честность и пример этих компаний вдохновляют. Их вклад — это не просто цифры в госбюджете: это дети, получающие образование, пациенты, получающие медицинскую помощь, и дороги, по которым мы все ездим. Сегодня мы чествуем не только достижения, но и ответственность, и веру в будущее. Мы рады, что выбран путь, где побеждать — значит не только получать, но и отдавать».
В этом году были вручены 16 наград и почетных грамот крупнейшим налогоплательщикам пяти регионов Латвии в категориях крупного, среднего и малого бизнеса, а также самому значимому экспортеру 2024 года.
Самым отзывчивым партнером VID в 2024 году был признан Эдгар Пастарс — старший юридический советник Ассоциации финансовой отрасли.
Лауреаты по регионам и категориям:
Рига и Рижский регион:
- SIA Neste Latvija — крупнейший налогоплательщик в категории крупных предприятий
- SIA Baltic Sales Network — крупнейший налогоплательщик в категории средних предприятий
- SIA LETT 2000 — крупнейший налогоплательщик в категории малых предприятий
Курземе:
- AS Diāna — крупнейший налогоплательщик в категории крупных предприятий
- SIA Tiamo grupa — крупнейший налогоплательщик в категории средних предприятий
- SIA Alco — крупнейший налогоплательщик в категории малых предприятий
Латгале:
- АО Latvijas Maiznieks — крупнейший налогоплательщик в группе крупных предприятий
- SIA Axon Cable — крупнейший налогоплательщик в группе средних предприятий
- АО Stružānu kūdras fabrika — крупнейший налогоплательщик в группе малых предприятий
Видземе:
- АО Cēsu alus — крупнейший налогоплательщик в группе крупных предприятий
- SIA Aldar Latvia — крупнейший налогоплательщик в группе средних предприятий
- SIA Altehs — крупнейший налогоплательщик в группе малых предприятий
Земгале:
- АО VIRŠI-A — крупнейший налогоплательщик в группе крупных предприятий
- SIA Agrochema Latvia — крупнейший налогоплательщик в группе средних предприятий
- SIA Timac Agro Latvia — крупнейший налогоплательщик в группе малых предприятий
Самый значимый экспортер Латвии в 2024 году:
-
АО Latvijas Finieris
В знак признания и благодарности за ответственную работу предприятия и в этом году получили традиционную, специально изготовленную для награждения статуэтку, символизирующую внутренний рост и жизненную силу, а также почетную грамоту. Визуально награда представлена в виде распускающегося дерева — символа успешного предпринимательства и устойчивого развития экономики, отражающего путь от появления бизнес-идеи до ее реализации и роста, вносящего вклад в экономику и благосостояние всей страны.
После нескольких лет перерыва торжественное вручение наград вновь прошло в административном здании VID по адресу: улица Талейяс, 1, Рига. На мероприятии присутствовали также высокопоставленные представители Министерства финансов.
Номинации и критерии отбора компаний определены в специально разработанном регламенте, опубликованном на сайте VID в разделе «Налогоплательщик года».