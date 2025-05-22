На молодежном баскетбольном турнире в Вентспилсе заболели более 80 подростков - возможно, из-за антисанитарии в столовой

По словам представителя Продовльственно-ветеринарной службы (PVD) Элико Берзини, питание предоставлялось всем участникам спортивного мероприятия, а также сотрудникам центра и другим посетителям. Она подчеркнула, что участников турнира было очень много, и, возможно, предприятие общественного питания не рассчитало свои мощности и возможности. Она отметила, что о случаях заболевания служба была проинформирована 12 мая, после чего в компании была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки были выявлены различные гигиенические и технологические нарушения, в результате чего деятельность пункта питания была временно приостановлена. Тем не менее, несоответствия были устранены, и после повторной проверки PVD 16 мая пункт питания возобновил работу.