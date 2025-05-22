На молодежном баскетбольном турнире в Вентспилсе заболели более 80 подростков - возможно, из-за антисанитарии в столовой
Случаи заболевания, выявленные у 81 участника молодежного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League, могли быть вызваны антисанитарными условиями в пункте общественного питания Bullīts, расположенном в Олимпийском спортивном центре Вентспилса. Однако точная причина заболевания до сих пор не подтверждена.
По словам представителя Продовльственно-ветеринарной службы (PVD) Элико Берзини, питание предоставлялось всем участникам спортивного мероприятия, а также сотрудникам центра и другим посетителям. Она подчеркнула, что участников турнира было очень много, и, возможно, предприятие общественного питания не рассчитало свои мощности и возможности. Она отметила, что о случаях заболевания служба была проинформирована 12 мая, после чего в компании была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки были выявлены различные гигиенические и технологические нарушения, в результате чего деятельность пункта питания была временно приостановлена. Тем не менее, несоответствия были устранены, и после повторной проверки PVD 16 мая пункт питания возобновил работу.
Бэрзиня подчеркнула, что деятельность Bullīts была восстановлена с условием, что в пятницу, 23 мая, служба проведет еще одну проверку, чтобы оценить работу предприятия и технологические процессы, включая соблюдение гигиенических требований и работу персонала. Проведение дополнительных проверок будет зависеть от результатов следующей инспекции. Она добавила, что после такого случая PVD будет проводить ежегодные проверки компании с повышенным вниманием.
Представитель PVD сообщила, что на предприятии были также взяты пробы куриного мяса и яиц для исследования на наличие бактерий Salmonella, а также пробы зеленого салата — на наличие инфекции, вызываемой E.coli, производящей шигатоксин. Проверки завершены, несоответствий не обнаружено.
Также проверки проводились и в другом предприятии общественного питания — Sandrī, расположенном в научном центре Vizium, однако там нарушений и несоответствий выявлено не было.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщил агентству LETA, что у заболевших участников были выявлены различные вирусы, при этом в 20 случаях — норовирус. Берзиня добавила, что PVD находится в постоянной связи с SPKC и обменивается актуальной информацией.
Ранее сообщалось, что SPKC после международного молодежного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников. Заболевшие были из команд четырех стран — Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. SPKC также проинформировал об этом соответствующие службы здравоохранения Литвы и Эстонии, а Грузии информация была передана через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).