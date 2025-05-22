Переселенцы меняют идентичность: в Германии заговорили о "стыде российских немцев"

"Русский язык работает во мне совершенно иначе, чем немецкий, - сказала Ира. - Он эмоциональный, в отличие от рационального немецкого. Я не позволю Путину отнять его у меня". При этом она подчеркивает: язык для нее - не политическое высказывание, а личная территория. Это язык детства. Сейчас она старается передать русский своей дочери - не как идеологию, а как часть своего "я". "Российских немцев слишком долго не замечали. Но мы - здесь. И наша история тоже имеет значение", - говорит Петер.