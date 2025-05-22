87-летняя женщина врезалась в детскую площадку, а 92-летний пенсионер сбил девушку: нужны ли латвийским водителям возрастные ограничения?

В настоящее время закон предусматривает, что после 60 лет водители должны проходить медицинскую проверку каждые 3 года. Как известно, у пожилых людей здоровье может ухудшаться довольно стремительно, и иногда ждать несколько лет не нужно. CSDD подчеркивает, что важную роль в обеспечении безопасности играют не только врачи или полиция, но и близкие — члены семьи, которые лучше всех могут заметить ухудшение здоровья. Если способности пожилого человека вызывают обоснованные сомнения, семья должна сообщить об этом врачу, в CSDD или полиции. К сожалению, не всегда эта ответственность берется родными на себя, отмечает CSDD.