87-летняя женщина врезалась в детскую площадку, а 92-летний пенсионер сбил девушку: нужны ли латвийским водителям возрастные ограничения?
С нарастанием возраста угасают реакции, зрение и внимание — но водительские права остаются. Когда опыт уже не компенсирует физические ограничения, встает неудобный, но необходимый вопрос: нужен ли возрастной предел за рулем?
Совсем недавно в Бабите 87-летняя женщина на своем автомобиле врезалась в детскую игровую площадку, буквально «повесив» свою машину на одной из конструкций. К счастью, в тот момент на площадке не было детей. Но все могло закончиться трагедией. К сожалению, далеко ходить не надо — а полтора года назад 92-летний мужчина в Торнякалнсе насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку. Он не признал своей вины, заявив, что вообще не помнит дорожно-транспортного происшествия... Так насколько безопасно разрешать пожилым людям управлять автомобилем?
Официальная статистика: пожилые — значительная часть водителей
Как сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), в мае 2025 года в Латвии было зарегистрировано следующее количество активных водителей по возрастным группам:
- 65–74 года: 81 341
- 75–84 года: 26 226
- 85–94 года: 4 091
- Старше 94 лет: 33
Для сравнения, в более молодых возрастных группах:
- 45–54 года: 169 264
- 55–64 года: 136 656
- 25–34 года: 134 303
- 18–24 года: ~64 000
Таким образом, в возрастной группе 65+ в Латвии насчитывается более 111 000 активных водителей, что составляет значительную долю от общего числа водителей.
Какую долю ДТП вызывают пожилые водители?
Анализируя количество дорожно-транспортных происшествий в период с 2009 по 2024 год, становится ясно, что в возрастных группах после 65 лет происходит меньше аварий, чем в более молодых, но это следует сравнивать с количеством активных водителей.
Вот некоторые показатели:
- Возраст 25–34 года: 50 240 происшествий
- Возраст 20–24 года: 19 571 происшествие
- Возрастная группа 65–69 лет: 27 555 происшествий
- Возрастная группа 70–74 года: 16 161 происшествие
- Возрастная группа 75–79 лет: 10 149 происшествий
- Возрастная группа 80–84 года: 6423 происшествия
- Возрастная группа 85+ лет: 3574 происшествия
Эти данные отражают четкую тенденцию — с каждым последующим пятилетием после 65 лет количество ДТП уменьшается. Однако это не всегда говорит о безопасности — возможно, эти люди просто реже садятся за руль, но их физические и когнитивные способности могут быть существенно снижены, что, в свою очередь, означает, что пожилой человек может реже вызывать аварии, но с гораздо более трагическими последствиями, поскольку в этом возрасте ухудшается время реакции, способность к ориентированию и физическая выносливость. Об этом свидетельствует и трагический случай в Торнякалнсе.
Инспекция здравоохранения: порядок проверок установлен нормативно
Инспекция здравоохранения поясняетJauns.lv, что:
- Безопасность дорожного движения и связанная с этим политика находятся в ведении Министерства сообщения;
- Семейные врачи ответственны за оценку состояния здоровья пациента и отправку информации в CSDD, если здоровье ухудшается;
- Государственная полиция имеет право потребовать внеочередную проверку здоровья, если есть обоснованные подозрения в несоответствии водителя.
Однако на практике эта система часто не работает — семейные врачи порой игнорируют очевидные противопоказания, как видно из одного из заявлений, полученных в 2024 году, в котором семья водителя сама выступила за аннулирование его водительских прав. В целом, в 2024 году Инспекция здравоохранения получила 9 заявлений оспаривания решений транспортной комиссии, из которых 2 были отменены.
Комментарий CSDD: ответственность лежит и на близких
В настоящее время закон предусматривает, что после 60 лет водители должны проходить медицинскую проверку каждые 3 года. Как известно, у пожилых людей здоровье может ухудшаться довольно стремительно, и иногда ждать несколько лет не нужно. CSDD подчеркивает, что важную роль в обеспечении безопасности играют не только врачи или полиция, но и близкие — члены семьи, которые лучше всех могут заметить ухудшение здоровья. Если способности пожилого человека вызывают обоснованные сомнения, семья должна сообщить об этом врачу, в CSDD или полиции. К сожалению, не всегда эта ответственность берется родными на себя, отмечает CSDD.