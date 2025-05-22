Рига - первая столица Балтии, которая поможет оборудовать укрытия в частной собственности
На заседании Рижской думы были утверждены поправки к проекту обязательных правил, которые предусматривают введение софинансирования со стороны самоуправления для создания укрытий в жилых домах, находящихся в частной собственности. Такая поддержка повысит безопасность жителей, расширив возможности укрытия в случае угрозы.
Проект обязательных правил предусматривает, что самоуправление может предоставить софинансирование на строительство укрытий, включая 250 евро за каждый квадратный метр помещения, не превышая 50 000 евро на компенсацию расходов по поддерживаемым действиям, а также 5000 евро на покрытие затрат по разработке строительной документации. Софинансирование самоуправления предусмотрено в размере до 50% от общей сметы.
«Рига — первая из столиц стран Балтии, которая вводит механизм поддержки для создания укрытий в частной собственности. Этот механизм создается на базе богатого опыта Риги в софинансировании благоустройства фасадов и мероприятий по энергоэффективности. Более двух третей рижан живут в частной собственности. Самое надежное укрытие — это то, что максимально близко к месту жительства, поэтому мы очень надеемся на активное участие жителей в использовании этой поддержки. Одновременно самоуправление выделило финансирование и продолжит благоустраивать укрытия и на своей территории. Совместными усилиями мы можем добиться прорыва в вопросе обустройства укрытий в нашей столице», — подчеркивает вице-мэр Линда Озола.
Проекты будут софинансироваться в соответствии с доступным бюджетом самоуправления, а их администрирование обеспечит Департамент имущества Рижского самоуправления и Комиссия по развитию и качеству городской среды.
Для повышения осведомленности жителей о доступных общественных укрытиях в кризисных ситуациях Рижское самоуправление опубликовало цифровую карту, в которую включены те укрытия, которые Государственная пожарно-спасательная служба и специалисты Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы обследовали, признали пригодными и которые находятся в собственности самоуправления или в смешанной собственности.
Карта укрытий Риги опубликована на портале georiga.eu в разделе «Безопасность», где создан также отдельный слой с информацией о безопасности. На карте отображаются только те укрытия, которые находятся в ведении самоуправления и соответствуют критериям публичного или локального доступа. Такой подход обеспечивает прозрачную и понятную информацию для жителей о безопасных местах пребывания в случае кризиса. В настоящее время в карту не включены укрытия, находящиеся в государственной или частной собственности, поскольку для их публикации требуется индивидуальное согласие собственника.
В этом году Рижское самоуправление предусмотрело в бюджете 1,2 миллиона евро на обустройство укрытий, дополнительно привлечено финансирование из фондов Европейского союза в размере 5,8 миллиона евро. Эти средства позволят в ближайшие годы обустроить и привести в порядок около 150 мест безопасного укрытия по всей территории Риги.
Рижская дума продолжит работу над усовершенствованием системы укрытий в сотрудничестве с государственными и негосударственными партнерами, чтобы обеспечить жителям максимально доступную и понятную информацию о возможностях обеспечения безопасности.