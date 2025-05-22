Рига - первая столица Балтии, которая поможет оборудовать укрытия в частной собственности

«Рига — первая из столиц стран Балтии, которая вводит механизм поддержки для создания укрытий в частной собственности. Этот механизм создается на базе богатого опыта Риги в софинансировании благоустройства фасадов и мероприятий по энергоэффективности. Более двух третей рижан живут в частной собственности. Самое надежное укрытие — это то, что максимально близко к месту жительства, поэтому мы очень надеемся на активное участие жителей в использовании этой поддержки. Одновременно самоуправление выделило финансирование и продолжит благоустраивать укрытия и на своей территории. Совместными усилиями мы можем добиться прорыва в вопросе обустройства укрытий в нашей столице», — подчеркивает вице-мэр Линда Озола.