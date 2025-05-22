Туристам не советуют посещать этим летом пять южных стран, две из которых - популярные направления
Министерство иностранных дел Германии предостерегло путешественников от поездок в пять стран региона Средиземного моря.
Египет - можно, но осторожно
Египет остается одним из самых популярных направлений для туристов, но как пишет Ausnews, МИД Германии не рекомендует посещать некоторые районы страны. В этот список входят северная часть Синайского полуострова, приграничная зона с Израилем (за исключением Табы), а также удаленные области Сахары. В этих регионах высокий риск террористических атак и вооруженных столкновений.
Даже на юге Синая, в популярных туристических местах вроде Шарм-эль-Шейха, поездки рекомендуется совершать только с проводником, хорошо знающим местность. Также туристов предупреждают об опасности минных полей, которые не всегда хорошо обозначены.
Израиль и Ливан - зоны риска
Хотя Израиль и Ливан по-прежнему открыты для посещения, Министерство иностранных дел Германии предупреждает, что значительная часть этих стран относится к зонам повышенного риска. Там возможны проблемы на границе — допросы, отказ во въезде или ограничения, особенно если в паспорте есть определенные штампы или у человека двойное гражданство.
Отдельно подчеркивается опасность поездок в такие районы, как сектор Газа, Южный Ливан и Западный берег. Это связано с военными действиями, конфликтами, нестабильной ситуацией и напряженностью внутри регионов.
Сирия - нет стабильности, обижают секс-меньшинства
Хотя в Сирии в декабре 2024 года произошла смена власти, обстановка в стране остается очень нестабильной. Особенно в опасности находятся представители ЛГБТ-сообщества. По информации Министерства иностранных дел ФРГ, все чаще поступают сообщения о задержаниях, нападениях и насилии на сексуальной почве.
Ливия - просто забудьте
Аналогичная ситуация и в Ливии. Несмотря на перемирие, заключенное в мае 2025 года, безопасность в стране остается под вопросом. По данным МИД Германии, государственные службы работают с перебоями, система здравоохранения разрушена, а немецкое посольство в Триполи закрыто. Консульская помощь может быть оказана только в исключительных случаях и из соседнего Туниса.
Ранее мы сообщали о панике на берегах теплого моря: туристы из одной страны массово отменяют поездки в турецкие отели.