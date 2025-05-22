Туристам не советуют посещать этим летом пять южных стран, две из которых - популярные направления

Хотя Израиль и Ливан по-прежнему открыты для посещения, Министерство иностранных дел Германии предупреждает, что значительная часть этих стран относится к зонам повышенного риска. Там возможны проблемы на границе — допросы, отказ во въезде или ограничения, особенно если в паспорте есть определенные штампы или у человека двойное гражданство.