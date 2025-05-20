Паника на берегах теплого моря: туристы из одной страны массово отменяют поездки в турецкие отели. В чем причина?

Однако такой жест солидарности вызвал негативную реакцию в Индии. На прошлой неделе индийские власти заблокировали деятельность турецкой компании Celebi в аэропортах страны. Кроме того, бойкот затронул и туристическую сферу: по данным Economic Times, на платформах бронирования EaseMyTrip и MakeMyTrip количество отмен поездок в Турцию выросло на 250%. Сооснователь платформы ixigo Алоке Баджпаи заявил о приостановке всех рейсов в Турцию и опубликовал в сети X сообщение: «Хватит! Кровь и бронирования не должны идти рука об руку». Хотя индийские туристы составляли лишь около 1% международного турпотока в Турцию, они потратили там за год около 400 миллионов USD. Эта сумма может быть полностью потеряна, если бойкот продолжится.