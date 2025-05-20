Паника на берегах теплого моря: туристы из одной страны массово отменяют поездки в турецкие отели. В чем причина?
В который раз политика и международные отношения вмешались в туристический бизнес.
Индийские туристы внесли в экономику Турции около 400 миллионов долларов в прошлом году, однако призывы к бойкоту страны на фоне ее недавней поддержки Пакистана могут нанести серьезный удар по туристическому сектору.
Как сообщает Express, обострение напряженности между Индией и Пакистаном произошло после авиаударов Дели по соседней стране в этом месяце. Несмотря на то, что режим прекращения огня пока сохраняется, ситуация остается крайне напряженной. Турция быстро выразила поддержку Пакистану, предупредив о риске «полномасштабной войны» и призвав к «справедливому и устойчивому миру в Кашмире посредством диалога и сотрудничества».
Однако такой жест солидарности вызвал негативную реакцию в Индии. На прошлой неделе индийские власти заблокировали деятельность турецкой компании Celebi в аэропортах страны. Кроме того, бойкот затронул и туристическую сферу: по данным Economic Times, на платформах бронирования EaseMyTrip и MakeMyTrip количество отмен поездок в Турцию выросло на 250%. Сооснователь платформы ixigo Алоке Баджпаи заявил о приостановке всех рейсов в Турцию и опубликовал в сети X сообщение: «Хватит! Кровь и бронирования не должны идти рука об руку». Хотя индийские туристы составляли лишь около 1% международного турпотока в Турцию, они потратили там за год около 400 миллионов USD. Эта сумма может быть полностью потеряна, если бойкот продолжится.
Бывший министр и член правящей партии Бхаратия Джаната Раджив Чандрасекар прокомментировал ситуацию BBC: «Каждый трудолюбивый индиец, выезжающий за границу, понимает сегодня, что его с трудом заработанные рупии не должны идти тем, кто поддерживает врагов нашей страны».
Представитель MakeMyTrip добавил: «Индийские путешественники выразили сильное недовольство на прошлой неделе: бронирования в Азербайджан и Турцию сократились на 60%, а отмены выросли на 250%». Аналогично Турции, Азербайджан также выразил полную поддержку Пакистану на фоне конфликта.
Латвийские путешественники от Турции пока не отказываются. Но рост цен на путешествия в нее неизбежен: страна дорожает, причем питание в отелях - главная статья расходов.