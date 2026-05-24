Погода изменится уже к середине недели: Латвию ждут ливни, грозы и порывы до 19 м/с

Во вторник и среду сохранится переменная облачность, которая во многих местах принесет дождь. Во вторник дожди будут кратковременными, а в среду в восточной части страны — продолжительными. Местами на востоке возможна также гроза с сильными ливнями и резкими порывами ветра. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, в среду на всей территории страны порывы усилятся до 15–19 м/с. Ночами температура будет опускаться до +7…+12 градусов. Во вторник воздух еще прогреется до +15…+20 градусов, на побережье — до +13…+15 градусов, а в среду станет прохладнее: днем ожидается всего +10…+14 градусов.