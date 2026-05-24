Погода изменится уже к середине недели: Латвию ждут ливни, грозы и порывы до 19 м/с
Неделя начнется с относительно теплой погоды, но уже к середине недели в Латвию вернутся дожди, сильный ветер и заметное похолодание. Улучшение синоптики обещают только к концу недели, хотя и выходные полностью сухими не будут.
В понедельник в небе будет переменное количество облаков, кратковременный дождь ожидается только во второй половине дня местами в северо-восточных районах. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, днем он повернет к западному, северо-западному, а во второй половине дня в центральных и восточных районах станет порывистым. Ночью воздух остынет до +7…+12 градусов, днем максимальная температура составит +17…+22 градуса. Прохладнее будет во многих местах на побережье — там воздух прогреется не выше +14…+16 градусов.
Во вторник и среду сохранится переменная облачность, которая во многих местах принесет дождь. Во вторник дожди будут кратковременными, а в среду в восточной части страны — продолжительными. Местами на востоке возможна также гроза с сильными ливнями и резкими порывами ветра. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, в среду на всей территории страны порывы усилятся до 15–19 м/с. Ночами температура будет опускаться до +7…+12 градусов. Во вторник воздух еще прогреется до +15…+20 градусов, на побережье — до +13…+15 градусов, а в среду станет прохладнее: днем ожидается всего +10…+14 градусов.
В четверг погодные условия все еще будет определять влияние циклона. На большей части территории ожидается дождь, ветер останется порывистым и по всей стране усилится до 15–19 м/с. Днем температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.
К концу недели постепенно начнет усиливаться влияние антициклона: облаков станет меньше, воздух прогреется сильнее, и в воскресенье местами температура уже превысит +20 градусов. Ветер постепенно утихнет. В пятницу ожидается сухая погода, однако в выходные территорию Латвии с запада пересечет небольшой центр циклона, который принесет дождь на большую часть страны.