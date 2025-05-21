"Я - зеркало общества": Кристиан Бректе о людях, которые не понимают его искусство и о том, что им движет

Я закончил отделение скульптуры в училище прикладного искусства. Знаю все о металлах — как лить бронзу, как сваривать — все это я освоил. Когда поступал в академию, уже знал, что не пойду на скульптуру, так как уже учился этому пять лет. Решил поступить на сценографию. В театре — все медиа: звук, трехмерность, живопись, свет, хореография, актеры со своими драмами. Закончил бакалавриат и магистратуру с отличием, получил предложение стать преподавателем и согласился. Тогда над зарплатой только смеялся — получал ровно столько, сколько выкуривал. Сценографическое мышление мне привил преподаватель Андрис Фрейбергс, который с точки зрения восточной философии был моим Наставником. В училище таким Наставником была преподавательница черчения, которая девять раз заставляла переделывать один чертеж. Но я полюбил черчение. Все зависит от преподавателя. Например, в начальной школе учительница латышского кидалась меловой тряпкой. Сейчас так нельзя — ни бросать тряпку, ни дергать за уши, ни бить линейкой по пальцам. Я через это прошел и выжил, никаких психологических травм не получил. Я не заносчивый, я — уверенный в себе. Знаю, что хочу делать, и всегда ставлю себе цели. У меня есть мнение по интересующим меня вопросам. Я любознательный. А любознательность — это благодаря классным преподавателям. Мне очень нравится экспериментировать, я смелый и стараюсь привить это студентам — чтобы они не занимались самоцензурой. Худшее, что может быть — это самоцензура. Надо позволять себе выражаться.