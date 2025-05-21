Трамп представил программу "Золотой купол" - гигантскую систему ПРО для США

Выступая во вторник в Белом доме, Трамп рассказал, что «Золотой купол» (Golden Dome) будет построен на «технологиях следующего поколения», и в его состав войдут наземные, морские и космические компоненты. В космосе будет размещены системы предупреждения и перехватчики. «Золотой купол» должен будет перехватывать любые ракеты, запущенные по США, в том числе гиперзвуковые. Трамп заявил, что новая система будет перехватывать ракеты «даже если они запущены с другого конца света».