Трамп представил программу "Золотой купол" - гигантскую систему ПРО для США
Система, которая обойдется в 175 млрд долларов, будет введена в строй уже к концу президентского срока Дональда Трампа, то есть через четыре года.
Выступая во вторник в Белом доме, Трамп рассказал, что «Золотой купол» (Golden Dome) будет построен на «технологиях следующего поколения», и в его состав войдут наземные, морские и космические компоненты. В космосе будет размещены системы предупреждения и перехватчики. «Золотой купол» должен будет перехватывать любые ракеты, запущенные по США, в том числе гиперзвуковые. Трамп заявил, что новая система будет перехватывать ракеты «даже если они запущены с другого конца света».
Бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что размещенные в космосе перехватчики для нейтрализации ограниченного количества межконтинентальных баллистических ракет обойдутся в сумму от 161 до 542 миллиардов долларов в течение 20 лет.
Министр обороны Пит Хегсет заявил, что цель системы — защитить страну от "крылатых ракет, баллистических ракет, гиперзвуковых ракет, дронов — как обычных, так и ядерных". Выбранное название связано с израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол", которая с момента начала эксплуатации в 2011 году перехватила тысячи ракет .
В Обзоре ракетной обороны США за 2022 год указано на растущие угрозы со стороны России и Китая. В документе говорится, что Пекин сокращает технологическое отставание от Вашингтона в области баллистических и гиперзвуковых ракет, а Москва модернизирует системы межконтинентальных ракет и разрабатывает передовые ракеты. Также отмечается ожидаемый рост угроз со стороны дронов, об угрозах баллистических ракет со стороны Северной Кореи и Ирана.
Россия и Китай ранее подвергли критике план создания "Золотого купола", назвав его "глубоко дестабилизирующим", поскольку он создает риск превращения космоса в "поле боя".