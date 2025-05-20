О чем все молчат на работе? В Латвии проведено интересное исследование среди сотрудников частных и государственных организаций

Хотя статистически значимых изменений в динамике не выявлено, по сравнению с исследованием 2019 года наблюдается, что женщины, молодые сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет, а также работники от 35 до 44 лет, сотрудники с длительным стажем в организации (16 лет и более), работники сферы услуг и торговли, а также крупных предприятий (250 сотрудников и более) чаще всего указывали нарушение норм вежливости как одну из замалчиваемых тем в организациях Латвии.