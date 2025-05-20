О чем все молчат на работе? В Латвии проведено интересное исследование среди сотрудников частных и государственных организаций
Исследовательская и консалтинговая компания Kantar провела исследование, в рамках которого попросила наемных работников в Латвии указать, существуют ли на их нынешнем месте работы темы, о которых можно сказать - «все знают и видят, но вслух об этом не говорят».
Почти 3/5 (57%) работников подтвердили, что в их организациях действительно есть темы, которые важны для сотрудников, но обсуждаются недостаточно или вовсе замалчиваются. Около трети (36%) заявили, что с такими ситуациями на своей текущей работе не сталкивались.
Особенно часто замалчиваемые темы отмечаются среди работников сферы здравоохранения и социальной помощи. Напротив, с ними значительно реже сталкиваются сотрудники в сфере информационных технологий, коммуникаций и услуг, а также работающие в микропредприятиях с числом сотрудников от одного до девяти. Выраженная тенденция прослеживается также в том, что на такие проблемы чаще указывают работники государственного и муниципального секторов (60%), чем представители частного сектора (54%).
Наличие замалчиваемых тем напрямую связано с уровнем удовлетворенности работой: те, кто не сталкивается с подобными ситуациями, в целом более удовлетворены своей работой, чем те, кто с ними сталкивается регулярно.
Вот наиболее распространенные темы, о которых в Латвии на рабочих местах предпочитают не говорить: 19% работников указали на проблемного руководителя, чьи личные качества, особенности характера или поведение мешают повседневной работе, 18% назвали коллег с деструктивным поведением, еще 18% — неравную оплату труда. Более 10% также упомянули об общей неудовлетворенности отношениями с коллегами и плохом внутреннем микроклимате (14%).
Среди других тем, которые упоминались реже, — нарушение норм вежливости (9%), травля или психологическое давление (например, оскорбления, унижение) (8%), агрессивная конкуренция между сотрудниками, карьерный рост через головы (6%), несоблюдение личной гигиены (5%), дискриминация или непринятие в коллективе по различным признакам (4%), а также пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (4%). Менее замалчиваемыми темами оказались романтические или сексуальные отношения между коллегами (2%) и болезни или смерть коллеги или его близкого, влияющие на повседневную работу (2%).
Хотя статистически значимых изменений в динамике не выявлено, по сравнению с исследованием 2019 года наблюдается, что женщины, молодые сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет, а также работники от 35 до 44 лет, сотрудники с длительным стажем в организации (16 лет и более), работники сферы услуг и торговли, а также крупных предприятий (250 сотрудников и более) чаще всего указывали нарушение норм вежливости как одну из замалчиваемых тем в организациях Латвии.
Чтобы получить право трудиться без оглядки на странных коллег, есть один способ. Он называется - удаленная работа. Как мы недавно писали, в Латвии имеется отрасль экономики, где более половины работников трудятся удаленно.