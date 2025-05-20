1 июня в Риге пройдет масштабный веломарафон; новинка сезона - Женский спортивный заезд
В воскресенье, 1 июня, на набережной 11 Ноября пройдет крупнейшее велособытие в столице Латвии — Рижский веломарафон Toyota.
Организаторы приглашают принять участие в одной из пяти дистанций: Семейный заезд Maxima, Народная дистанция, Женский спортивный заезд, Спортивный критериум и Детские заезды.
Истоки Рижского веломарафона уходят в 1980-е годы, однако стремительное развитие мероприятие получило за последние 15 лет, когда было перенесено на набережную 11 Ноября. Это дало возможность тысячам велосипедистов насладиться активным образом жизни, проезжая по главным улицам и мостам Риги.
Начало стартов веломарафона 1 июня:
В 10:00 день откроют участники Детского заезда. Все юные велосипедисты получат подарки, а благодаря стартовым номерам с цифрой 1 чемпионами станут абсолютно все — победителей определять не будут. Длина маршрутов — от 200 метров до 2 километров, все трассы пройдут вдоль набережной.
Наиболее напряженная спортивная борьба ожидается в Критериуме (вид велогонки, который проходит по замкнутому городскому маршруту, чаще всего на короткой дистанции, которую участники проезжают многократно) для юниоров и взрослых. Дополнительный статус придаст этап Чемпионата Латвии по критериуму среди юниоров. Заезды пройдут по 4,5-километровому кругу между Каменным и Вантовым мостами. Велосипедисты преодолеют 10 кругов, каждый из которых будет включать борьбу за промежуточные финишные очки. Это одна из самых зрелищных велодисциплин. Старт Критериума — в 11:15.
Новинка этого года — Женский спортивный заезд длиной 16 километров. Участвовать приглашаются спортивные девушки и женщины, чтобы определить самую быструю велогонщицу столицы. Начало — в 12:40.
Уже в 12:45 начнется неспешный, но сплоченный Семейный заезд Maxima. В последние годы в нем принимают участие около 1000 человек, и число участников продолжает расти. Здесь будут определены и награждены самые стильно одетые участники, а также самые старшие мужчина и женщина.
Центральный старт дня состоится в 14:40 — это будет Народный заезд протяженностью 32 километра (два круга по 16 км), проходящий через Южный и Вантовый мосты. В нем могут участвовать любители, молодежь и трудовые коллективы.
Регистрация на это масштабное событие продолжается на сайте www.velo.lv, где также доступно положение о мероприятии и другая полезная информация.
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