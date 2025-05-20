1 июня в Риге пройдет масштабный веломарафон; новинка сезона - Женский спортивный заезд

Наиболее напряженная спортивная борьба ожидается в Критериуме (вид велогонки, который проходит по замкнутому городскому маршруту, чаще всего на короткой дистанции, которую участники проезжают многократно) для юниоров и взрослых. Дополнительный статус придаст этап Чемпионата Латвии по критериуму среди юниоров. Заезды пройдут по 4,5-километровому кругу между Каменным и Вантовым мостами. Велосипедисты преодолеют 10 кругов, каждый из которых будет включать борьбу за промежуточные финишные очки. Это одна из самых зрелищных велодисциплин. Старт Критериума — в 11:15.