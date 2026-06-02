Сначала делай, потом думай? В Пардаугаве улучшили облик района, но при этом нанесли ему вред
Разве хороший хозяин сначала приводит территорию дома в порядок, затем начинает масштабные работы, портит уже сделанное, а потом снова тратит деньги, чтобы все исправить? Между тем, именно так, похоже, поступила Рижская дума в Пардаугаве, в районе улицы Межа.
В Пардаугаве, в районе улиц Межа и Пукю, были проведены изменения в организации движения: ликвидированы парковочные места, нанесены велополосы и установлены дорожные знаки с ограничением времени стоянки до 20 и 30 минут. В том числе возле расположенных там кафе.
Мнения разделились
Мнения жителей относительно нововведений разделились. Одни положительно оценили сделанное, другие считают изменения недостаточно продуманными. Указывалось на проблемы возле расположенных поблизости учебных заведений, поскольку родителям стало сложнее безопасно подвозить детей. Критике подверглось и решение с велодорожкой, которое назвали небезопасным и непродуманным.
В свою очередь депутат Рижской думы Лаурис Эренпрейс (Национальное объединение), который активно участвует в группе жителей Агенскалнса в Facebook, предупреждал о возможных пробках, проблемах с доставкой товаров и существенном сокращении количества парковочных мест.
Звучали и замечания о том, что в Риге есть множество мест, где необходимо ремонтировать тротуары и проезжую часть, поскольку интенсивность движения транспорта и пешеходов там значительно выше. Одним словом, развернулась дискуссия о приоритетах самоуправления.
Однако этот обмен мнениями еще не успел утихнуть, как последовало продолжение — словно вишенка на торте. Новый дорожный маркер был поврежден, поскольку в этом районе начались работы по заделке выбоин.
Испортили предыдущую работу
В районе улицы Межа появилась тяжелая техника и начался ремонт дорожных ям. На новой разметке остались черные следы от колес техники, от асфальта отслоился знак велополосы, а посреди улицы на разметке появился неаккуратная асфальтовая заплатка.
«Да, трудно понять. С пеной у рта это представляли как невероятное новшество, которого мы, простые люди, якобы не понимаем. Но в итоге даже не смогли хотя бы заново заасфальтировать верхний слой тротуаров и улиц, а уже потом наносить эти ужасные линии. Теперь все в каких-то очередных заплатках и испорченных дорожных обозначениях. Как в деревне», — говорит один из жителей района.
В думе считают, что все хорошо?
В Управлении коммуникации Рижской думы газете «Kas Jauns Avīze» сообщили, что за планирование, содержание, проектирование, строительство транспортной инфраструктуры и организацию движения в городе отвечает Департамент городской среды и мобильности. Его директор — Кристапс Каулиньш.
В конце 2025 года Управление организации дорожного движения департамента, обязанности руководителя которого исполняет Оскарс Мажанс, вновь подняло вопрос о реализации проекта «Just Streets», в том числе о состоянии покрытия в районе перекрестка улиц Межа, Пукю и Эдуарда Смилгя.
«Уже изначально указывалось, что для полноценного решения проблемы необходимо полностью обновить дорожное покрытие, однако предполагаемый объем работ превышал имеющиеся у департамента ресурсы. После зимнего сезона состояние дорожного покрытия значительно ухудшилось, что департамент также констатировал во время обследования объекта при планировании работ по понижению бордюров».
Перед началом ремонтных работ было проведено обследование участков улиц и зафиксированы повреждения дорожного покрытия. В ходе обследования было установлено, что дефекты, затрудняющие передвижение, находятся не только в зонах нанесенной разметки, но и за их пределами. Учитывая мобилизацию техники и рабочей силы на данном объекте, было принято решение одновременно устранить наиболее существенные дефекты покрытия и на соседних участках улиц. В противном случае возникла бы ситуация, когда покрытие было бы приведено в порядок только в зонах разметки, тогда как непосредственно рядом сохранялись бы серьезные повреждения, объективно затрудняющие передвижение.
На улицах Эдуарда Смилгя, Нометню и Межа большая часть ремонтных работ была выполнена вне зон новой разметки. В то же время в ходе работ в четырех местах новая разметка была повреждена. Она будет восстановлена в рамках ремонтных работ. Также будут очищены места, где разметка была загрязнена в процессе выполнения работ, сообщает Рижская дума.