23 мая в Латвии прозвучат сирены - это плановая проверка!

Жителям не нужно предпринимать никаких действий — это регулярная проверка, и повода для беспокойства нет. Однако Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает: если сирена звучит вне заранее объявленного времени, следует включить телевизор, радио или мобильные приложения, чтобы получить инструкции. Подойдут каналы LTV1, LTV7 и радиостанции Latvijas Radio.