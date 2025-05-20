23 мая в Латвии прозвучат сирены - это плановая проверка!
В пятницу, 23 мая, с 10:00 до 10:10 по всей территории Латвии на три минуты будут включены тревожные сирены. Это плановая проверка системы раннего оповещения населения, ее работоспособности, а также проверки слышимости сигнала и выявления возможных неисправностей.
Во время проверки будет звучать волнообразный звуковой сигнал — 5 секунд звука, затем пауза, и так по кругу в течение трех минут.
Жителям не нужно предпринимать никаких действий — это регулярная проверка, и повода для беспокойства нет. Однако Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает: если сирена звучит вне заранее объявленного времени, следует включить телевизор, радио или мобильные приложения, чтобы получить инструкции. Подойдут каналы LTV1, LTV7 и радиостанции Latvijas Radio.
Тревожные сирены используются в случае угрозы природных или техногенных катастроф. Даже если вы не услышите сигнал во время проверки, волноваться не стоит — в экстренных ситуациях дополнительно будут использоваться громкоговорители оперативных служб и партнеров.
VUGD проводит такие проверки дважды в год, чтобы убедиться в готовности системы и соблюдении договоренностей с радио- и телемедиа по оповещению населения в случае угрозы.
Администрации гостиниц просят заранее проинформировать иностранных гостей об этой проверке, чтобы избежать ненужной паники.
Кроме того, украинским гражданским жителям, находящимся в Латвии, операторы мобильной связи направят 16 и 22 мая SMS с информацией о проверке сирен. Также создан специальный плакат на украинском языке, которым просят делиться в СМИ и соцсетях.
Каждому жителю Латвии рекомендуется установить бесплатное приложение "112 Latvija", с помощью которого можно:
- вызывать экстренные службы по номеру 112,
- получать уведомления об угрозах,
- узнать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.