Названа отрасль экономики Латвии, где более половины работников трудятся удаленно
В 2024 году в Латвии число работников в возрасте от 15 до 74 лет, работающих удаленно, увеличилось на 6,9 тысячи и достигло 87,9 тысячи человек, или 11,6% от всех наемных работников (в 2023 году — 80,9 тысячи, или 10,6%).
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), среди работающих удаленно 58,2% составляли женщины, 41,8% — мужчины. По сравнению с 2023 годом снижение количества удаленно работающих наблюдалось только в возрастной группе 55–74 года — на 0,7 тысячи, или 5,6%, составив в целом 11,2 тысячи. Зато в возрастной группе 15–54 года число удаленных работников выросло на 7,6 тысячи, или на 11%.
Чаще всего удаленно работали в сфере информационных и коммуникационных услуг (50,3% от общего числа работников отрасли), а также в области финансовой и страховой деятельности (47,6%). Немного более пятой части (22,8%) сотрудников работали удаленно в сферах научных и административных услуг, а также операций с недвижимостью; почти такой же была доля удаленных работников в государственных структурах, обороне и системе обязательного социального страхования (22,2%).
ЦСУ под удаленной работой понимает такую работу, которую сотрудник мог бы выполнять в офисе компании, но делает это постоянно или регулярно вне помещения работодателя, включая использование ИКТ-решений. Таким образом, в данные включены как те случаи, когда речь идет о гибридной работе (например, один день в неделю вне офиса), так и те, когда работа осуществляется полностью удаленно.
Не так давно президент Латвии Эдгарс Ринкевич призвал чиновников, полюбивших трудиться удаленно, вернуться на рабочие места. Но президента раскритиковали эксперты: вопрос о применении удаленной работы в учреждениях должен решать местный руководитель, а не президент или премьер-министр.