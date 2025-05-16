Названа отрасль экономики Латвии, где более половины работников трудятся удаленно

Чаще всего удаленно работали в сфере информационных и коммуникационных услуг (50,3% от общего числа работников отрасли), а также в области финансовой и страховой деятельности (47,6%). Немного более пятой части (22,8%) сотрудников работали удаленно в сферах научных и административных услуг, а также операций с недвижимостью; почти такой же была доля удаленных работников в государственных структурах, обороне и системе обязательного социального страхования (22,2%).