14-летняя "фанатка битцевского маньяка" призналась в жестоком убийстве 7-летней девочки

Вскоре по подозрению в убийстве была задержана 14-летняя школьница. На допросе девушка без капли сожаления дала признательные показания, а также заявила, что Анжела не первая ее жертва. "Сначала я взяла сумку, молоток туда положила, дневник, чтобы все происходящее записывать. А потом смотрю – мелкая эта идет. Место я заранее приметила, поэтому мы сразу направились к посадке. Там я начала пытаться достать молоток, но он в наушниках запутался. Девчонка на меня начала оборачиваться, я и стала колотить ее. Очень много раз ударила", - равнодушно произнесла девушка на видео.