14-летняя "фанатка битцевского маньяка" призналась в жестоком убийстве 7-летней девочки
В городе Бердянске Запорожской области по подозрению в убийстве семилетней девочки задержали 14-летнюю школьницу. На допросе она рассказала об обстоятельствах преступления и заявила, что оно было не первым.
16 мая в украинском городе Бердянск пропала 7-летняя девочка. Около пяти часов вечера она вышла погулять с подружками во двор своего дома и не вернулась. Сотрудники полиции начали поиски и на следующий день обнаружили ее тело в лесу рядом с местным заводом.
Вскоре по подозрению в убийстве была задержана 14-летняя школьница. На допросе девушка без капли сожаления дала признательные показания, а также заявила, что Анжела не первая ее жертва. "Сначала я взяла сумку, молоток туда положила, дневник, чтобы все происходящее записывать. А потом смотрю – мелкая эта идет. Место я заранее приметила, поэтому мы сразу направились к посадке. Там я начала пытаться достать молоток, но он в наушниках запутался. Девчонка на меня начала оборачиваться, я и стала колотить ее. Очень много раз ударила", - равнодушно произнесла девушка на видео.
В полиции сообщили, что в ходе допроса подозреваемая рассказала еще о нескольких жертвах. Подробности о них не приводятся, уточняется лишь, что следователи проверяют эту информацию и ищут других потерпевших.
В Запорожской области задержали 14-летнюю жительницу Бердянска, ее подозревают в убийстве 7-летней девочки.— Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) May 19, 2025
Следствие считает, что подозреваемая во время прогулки нанесла ребенку несколько ударов молотком. В ходе допроса она сообщила о еще нескольких жертвах, их ищут. pic.twitter.com/kDC0mcDLSZ
Битцевский маньяк — это прозвище российского серийного убийцы Александра Пичушкина. Он совершил не менее 49 убийств в московском Битцевском парке с 1992 по 2006 год. Его целью было убить 64 человека, что соответствует количеству клеток на шахматной доске. В 2007 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы. Во время беседы со следователями школьница поделилась, что является фанаткой Пичушкина, который также убивал своих жертв ударом молотка по голове. Более того, она якобы еще и слышит его голос у себя в голове.