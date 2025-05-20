Когда закончат ремонт Земитанского моста? Представители Рижской думы выступили с заявлением
Строительные работы на мосту Йорга Земитана проходят с опережением графика, заявили в Рижской думе.
В конце апреля завершен первый этап реконструкции, в рамках которого была обновлена центральная часть путепровода. В настоящее время начаты работы по реконструкции правой стороны моста.
Во время первого этапа центральная часть путепровода была демонтирована вплоть до пролетных балок, затем был залит бетон, уложены деформационные швы и гидроизоляция, а также асфальтобетон. Параллельно в нижней части моста были усилены ригели опор, выполнено бетонирование промежуточных опор, а также проведена очистка и ремонт пролетной части. Также на путепроводе установлены временные опоры контактной сети троллейбуса, чтобы обеспечить его движение и возможность демонтажа старых опор с последующей установкой новых.
На втором этапе ремонта проводится демонтаж существующего покрытия и бетона с пролетных конструкций, параллельно ведется монтаж опалубки карнизов путепровода и переключение инженерных коммуникаций. В начале мая завершен демонтаж лестниц путепровода, в ближайшее время начнется строительство новых.
Тем временем, на перекрестке улиц Пернавас и Чака проводится замена асфальтобетонного покрытия, работы ведутся в основном ночью, чтобы минимизировать влияние на движение транспорта. Продолжается мощение тротуаров и реконструкция проезжей части. В ближайшее время планируется начать восстановление покрытия на прилегающих улицах — Иерикю, Сапиеру и Чака.
Дума предупреждает: этим летом будут многократные изменения организации движения на подъезде к путепроводу со стороны Центра в связи с реконструкцией теплотрассы. Чтобы обеспечить непрерывное движение автотранспорта, работы будут проводиться поэтапно. На самом путепроводе изменения в организации движения до начала третьего этапа не запланированы.
Работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре прошлого года. Ожидается, что ремонт будет завершен к осени 2026 года.
Можно порадоваться за жителей Пурвциемса и Плявниеков, а вот тем, кто в Пардаугаве, похоже, не повезло. Ремонт моста на улице Алтонавас, который полностью закрыт уже несколько месяцев, начнется в лучшем случае через пару лет. При этом пустить движение рядом по железнодорожному переезду власти недавно отказались.