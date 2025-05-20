Когда закончат ремонт Земитанского моста? Представители Рижской думы выступили с заявлением

Можно порадоваться за жителей Пурвциемса и Плявниеков, а вот тем, кто в Пардаугаве, похоже, не повезло. Ремонт моста на улице Алтонавас, который полностью закрыт уже несколько месяцев, начнется в лучшем случае через пару лет. При этом пустить движение рядом по железнодорожному переезду власти недавно отказались.