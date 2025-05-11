500 подписей не помогли: возле моста на Алтонавас не будет временного переезда

Как выяснило Latvijas Radio, на специально созванную встречу жителей не пригласили, что вызвало у местных активистов возмущение. Министерство пояснило, что активистов не пригласили, поскольку сначала специалисты должны были обсудить вопрос между собой. Однако жители недовольны — о решении они узнали лишь из эфира Latvijas Radio. «Наш представитель был готов участвовать, он просил об этом не раз, но получил отказ. Хотя везде говорится, что мнение жителей нужно учитывать. Министерство в этом случае сочло, что это не обязательно», — сказала жительница района Биерини Нелда Гаваре. По ее словам, дальнейшие действия станут известны после получения официального ответа.