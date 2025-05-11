500 подписей не помогли: возле моста на Алтонавас не будет временного переезда
В Риге, в Пардаугаве, у исторического моста на улице Алтонавас, который закрыт уже несколько месяцев, невозможно открыть безопасный железнодорожный переезд. Об этом сообщили эксперты Министерства сообщения, несмотря на собранные 500 подписей от жителей районов Биерини, Торнякалнс и других окрестностей.
Специалисты отказали в открытии переезда рядом с мостом
Изношенному мосту на улице Алтонавас — 115 лет. Он пересекает железнодорожную линию Рига — Тукумс и связывает районы Биерини, Торнякалнс и Марупе. После того как на мосту были обнаружены трещины и его закрыли, местным жителям уже более пяти месяцев приходится ездить в объезд. Понимая, что новый мост откроется не ранее чем через пару лет, жители в апреле обратились в Министерство сообщения с просьбой временно открыть железнодорожный переезд рядом с закрытым путепроводом. Однако специалисты отклонили эту идею, сообщает LSM.lv.
По словам директора Департамента железных дорог Министерства сообщения Патрика Маркевичса, специалисты Государственной железнодорожной технической инспекции оценили возможность открытия временного переезда на улице Ояра Вациетиса и пришли к выводу, что это небезопасно: «Все поезда, идущие со стороны Риги, движутся по изогнутому участку. Машинист не может адекватно оценить ситуацию на потенциальном переезде, а у водителей не будет возможности убедиться, что не приближается поезд», — пояснил он.
Жители предлагали и другие места — их тоже отклонили
Также предлагалось открыть переезд на улице Вентспилс рядом с больницей Страдиня, однако поблизости — на улице Лиепаяс — уже есть переезд. Другой вариант — переезд на улице Робежу у Детской больницы, но там рядом расположен путепровод улицы Карля Улманя. В итоге специалисты решили, что строительство временного переезда в районе улицы Алтонавас нецелесообразно. «Простого решения нет. Мы понимаем важность проблемы и поддерживаем восстановление моста, это и есть наилучшее решение, которое нужно реализовать как можно скорее», — отметил представитель министерства.
Тендер на проектирование моста задерживается
Во встрече экспертов участвовали и представители Рижской думы, которые остались недовольны — по их словам, причины отказа в строительстве переезда так и не были четко объяснены.
Петерис Саблин, заместитель директора Департамента городской среды и мобильности, признал: «Мы оказались в роли заложников. Нам просто сказали, что это невозможно, без конкретных объяснений. Некоторые причины были упомянуты, но детали пообещали направить в письменном виде».
Еще в феврале власти заявляли Latvijas Radio, что в ближайшие недели будет объявлен тендер на проектирование нового моста. Однако этого до сих пор не произошло — теперь обещают сделать это в мае. «Проектирование вместе с экспертизой может занять до года. И только потом можно начинать строительство. Были рассмотрены разные варианты. Хотелось бы быстрее, но реальность оказалась иной», — отметил Саблин.
Жителей не пригласили на обсуждение — они возмущены
Как выяснило Latvijas Radio, на специально созванную встречу жителей не пригласили, что вызвало у местных активистов возмущение. Министерство пояснило, что активистов не пригласили, поскольку сначала специалисты должны были обсудить вопрос между собой. Однако жители недовольны — о решении они узнали лишь из эфира Latvijas Radio. «Наш представитель был готов участвовать, он просил об этом не раз, но получил отказ. Хотя везде говорится, что мнение жителей нужно учитывать. Министерство в этом случае сочло, что это не обязательно», — сказала жительница района Биерини Нелда Гаваре. По ее словам, дальнейшие действия станут известны после получения официального ответа.
Активисты не исключают проведение пикета у здания министерства. Несмотря на задержки с тендером, строительство нового моста стоимостью около 2,6 миллионов евро планируется завершить к середине 2027 года.