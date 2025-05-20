Неожиданно! Скоро в помещении бывшего центра развлечений Go Planet в Пурвциемсе начнут предлагать новые услуги

На сегодняшний день фонд уже владеет крупнейшим в Балтии оператором хранилищ Box Storage, в который входят семь объектов: три действующих здания и бывшее здание Go Planet в Латвии, объект в Таллине, а также два объекта в Литве — в Вильнюсе и Каунасе.