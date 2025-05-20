Неожиданно! Скоро в помещении бывшего центра развлечений Go Planet в Пурвциемсе начнут предлагать новые услуги
Больше никаких развлечений! С конце мая в помещении на улице Гунара Астрас, 2B, где раньше располагался развлекательный центр Go Planet, будут предлагаться сугубо практичные услуги.
Здесь откроется крупнейшее в Балтии хранилище вещей. В проект вложено 5 миллионов евро, проведена масштабная реконструкция.
Официальное открытие хранилища запланировано на 27 мая. Объект реализован латвийской инвестиционной компанией Merito Partners в здании бывшего центра Go Planet.
Современное хранилище Box Storage включает в себя 750 индивидуальных помещений разного размера общей площадью 4200 м². В будущем планируется удвоить объем доступных помещений. С ценами за хранение вещей можно ознакомиться здесь.
Осенью 2023 года Merito Partners основала специализированный фонд Merito Self Storage Fund с целью в течение пяти лет создать крупнейшую сеть хранилищ вещей в Балтийском регионе. Предусматривается создание 10–15 комплексов различного размера с общей сдаваемой площадью не менее 30 000 квадратных метров и более 6500 индивидуальных секций для хранения.
На сегодняшний день фонд уже владеет крупнейшим в Балтии оператором хранилищ Box Storage, в который входят семь объектов: три действующих здания и бывшее здание Go Planet в Латвии, объект в Таллине, а также два объекта в Литве — в Вильнюсе и Каунасе.