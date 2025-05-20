Легенду английского футбола выгнали с работы на телевидении за антисемитизм

Линекер семь лет подряд был самым высокооплачиваемым журналистом Би-би-си. За 2024 год он заработал 1,35 млн фунтов. Он - живая легенда английского футбола. В матчах за сборную Англии Гари Линекер забил 48 мячей (4-й показатель в истории сборной). На его счету 10 мячей на чемпионатах мира, он был лучшим бомбардиром первого дивизиона в составе трех различных клубов, выигрывал Кубок Англии. Кстати, Гари Линекеру принадлежит легендарная фраза о том, что футбол — это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут гоняют мяч, а побеждают всегда немцы.