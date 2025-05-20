Легенду английского футбола выгнали с работы на телевидении за антисемитизм
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер покинет Би-би-си после обвинений в антисемитизме. Он вел на канале программу "Матч дня" с 1999 года и должен был комментировать трансляции Чемпионата мира по футболу в 2026 году.
Как сообщает "Радио Свобода", Линекер поделился в сторис Instagram видеороликом с выступлением канадско-палестинского юриста Дианы Будду с критикой действий Израиля в секторе Газа. На видео было эмодзи с изображением крысы — образ грызунов часто используется в антисемитских высказываниях. На публикацию обратила внимание британская организация "Кампания против антисемитизма".
Агент Линекера сообщил, что ведущий не заметил эмодзи. Сам журналист сказал, что глубоко сожалеет о содержании публикации, и добавил, что не стал бы распространять антисемитские материалы сознательно, передает Русская служба Би-би-си. Видео было удалено из его Instagram. Тем не менее руководство Би-би-си сочло поведение Линекера вредящим репутации вещательной корпорации.
Линекер семь лет подряд был самым высокооплачиваемым журналистом Би-би-си. За 2024 год он заработал 1,35 млн фунтов. Он - живая легенда английского футбола. В матчах за сборную Англии Гари Линекер забил 48 мячей (4-й показатель в истории сборной). На его счету 10 мячей на чемпионатах мира, он был лучшим бомбардиром первого дивизиона в составе трех различных клубов, выигрывал Кубок Англии. Кстати, Гари Линекеру принадлежит легендарная фраза о том, что футбол — это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут гоняют мяч, а побеждают всегда немцы.