Решение прокурора прекратить "дело Цукурса" будет проверено

Ранее сообщалось, что в 2018 году Генеральная прокуратура прекратила начатое в 2006 году уголовное производство в связи с возможной причастностью Цукурса к уничтожению евреев. В 2019 году Совет еврейских общин Латвии и несколько пострадавших обратились к тогдашнему генеральному прокурору Эрику Калмейерсу с просьбой возобновить уголовное производство против Цукурса. В заявлении были указаны новые обстоятельства, включая показания проживающего в Израиле свидетеля, который якобы лично видел Цукурса в Рижском гетто во время конвоирования заключенных в Румбулу, а также воспоминания Абрама Шапиро.