Решение прокурора прекратить "дело Цукурса" будет проверено
Генеральная прокуратура Латвии начала проверку по факту решения прокурора повторно прекратить уголовное дело о возможном участии латвийского авиатора Герберта Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения. Пока неизвестно, сколько времени займет эта проверка.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Генеральная прокуратура прекратила начатое в 2006 году уголовное производство в связи с возможной причастностью Цукурса к уничтожению евреев. В 2019 году Совет еврейских общин Латвии и несколько пострадавших обратились к тогдашнему генеральному прокурору Эрику Калмейерсу с просьбой возобновить уголовное производство против Цукурса. В заявлении были указаны новые обстоятельства, включая показания проживающего в Израиле свидетеля, который якобы лично видел Цукурса в Рижском гетто во время конвоирования заключенных в Румбулу, а также воспоминания Абрама Шапиро.
Производство было возобновлено, однако в конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис вновь принял решение о его прекращении, сославшись на отсутствие состава преступления. В январе 2024 года старший прокурор Марис Лея отменил это решение, сочтя, что в оценке доказательств были допущены ошибки, и поручил Лочмелису продолжить расследование.
Однако 4 апреля 2024 года Лочмелис вновь прекратил дело, заявив, что в действиях Цукурса отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного закона о геноциде. Кроме того, в деле не была установлена ни одна другая живая личность, чьи действия в связи с возможным участием в массовом уничтожении евреев во время Второй мировой войны требовали бы дальнейшего расследования.
Представитель одной из потенциальных пострадавших сторон, юрист Давид Липкин, ранее заявил агентству LETA, что решение Лочмелиса будет обжаловано. Он охарактеризовал его как необоснованное, а значит — неправомерное и подлежащее отмене.
Ранее проведенная Генеральной прокуратурой проверка установила, что во время Второй мировой войны Герберт Цукурс был связан с так называемой "командой Арайса". В ходе первоначального расследования было доказано, что 14 июля 1941 года Цукурс в звании офицера начал службу в "команде Арайса". Сначала он был помощником Арайса, затем стал ответственным за эксплуатацию и ремонт служебных автомобилей, хранение вооружения, техническое обслуживание и выдачу оружия.
В процессе следствия была собрана обширная информация из архивов Латвийской Республики, включая сотни уголовных дел бывшего Комитета государственной безопасности Латвийской ССР (КГБ), материалы архива Чрезвычайной комиссии Латвийской ССР, показания участников "команды Арайса", материалы Гамбургского окружного суда по делу Арайса.
Также были направлены запросы о правовой помощи в Россию, Бразилию, Гамбургский окружной суд, проанализированы материалы, предоставленные Центром Симона Визенталя, информация из СМИ, данные от родственников Цукурса и другие источники. Полученной из-за рубежа информации, в том числе из России, оказалось недостаточно для того, чтобы подтвердить или опровергнуть участие Цукурса в уничтожении евреев.
Герберт Цукурс родился в 1900 году в Лиепае, умер в 1965 году в Монтевидео (Уругвай). Он был известным латвийским авиатором и офицером. В 1930-х годах прославился своими перелетами на самодельных самолетах из Латвии в Гамбию и Японию.