Минэкономики и производители почти договорились - на какие товары планируется снижение цен

В приложении к меморандуму указан базовый список продуктов, на которые должно распространяться снижение цен. Интересно, что в этом списке, например, есть оливковое масло, но нет кофе. Планируется, что в десяти товарных группах — хлеб, масло, молочные продукты, мясо и другие — магазины ежедневно будут предлагать как минимум один товар по значительно сниженной цене. Кроме того, эти акционные товары будут регулярно меняться и соответствовать сезону, чтобы избежать подозрений в особом покровительстве каким-либо конкретным производителям или частным маркам магазинов. В министерстве подчеркивают, что группы товаров выбраны с учетом рекомендаций Министерств земледелия и здравоохранения, хотя обсуждение конкретного перечня ещн продолжается.