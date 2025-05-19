Хип-хоп исполнитель Финькис пробежал Рижский марафон, но остановился в нескольких шагах от финиша. Зачем он это сделал?

Статистика показывает тревожную реальность: только каждый четвертый ученик в Латвии способен преодолеть порог в 60% на экзамене по математике за 12 класс, в то время как около 2700 молодых людей в 2024 году даже не достигли минимального уровня в 15%. Похожая ситуация и с другими STEM-предметами: например, среди тех, кто выбрал сдачу дополнительных экзаменов, только 1% сдали физику выше 60%, программирование — 1,27%, информатику — 0,59%, биологию — 4,66%. Это сигнал о неспособности системы обеспечить достаточную подготовку и поддержку школьникам. Тем не менее, политики обсуждают ужесточение требований, что может еще больше увеличить число учащихся, не завершающих обучение.