Хип-хоп исполнитель Финькис пробежал Рижский марафон, но остановился в нескольких шагах от финиша. Зачем он это сделал?
18 мая состоялся Рижский марафон Rimi в Риге, в котором латвийский рэпер Хелвийс Финькис впервые стартовал на дистанции 42 км. Однако финишную черту он так и не пересек.
Хип-хоп исполнитель Хелвийс Финькис остановился всего в нескольких шагах от финиша своего первого марафона, чтобы привлечь внимание к проблемам системы образования в Латвии. Своим символическим жестом он указал на то, что каждый пятый ученик в Латвии не завершает свой образовательный «марафон».
18 мая состоялся марафон Rimi в Риге, в котором рэпер Хелвийс Финькис впервые стартовал на дистанции 42 км. В течение нескольких месяцев он делился в социальных сетях своим процессом подготовки и вдохновлял подписчиков быть активными и преодолевать трудности. Однако в день марафона он неожиданно остановился прямо перед финишем. Он поднял плакат с надписью: «Школа — это марафон, который не заканчивает каждый 5-й ученик», символически отражая то, как много молодых людей в Латвии не доходят до конца своего «образовательного марафона».
«Это был мой первый марафон. Я был готов добежать до конца, но решил остановиться, чтобы обратить внимание на то, что, как и я, тысячи школьников в Латвии не пересекут свою финишную черту — выпуск. Образовательный путь — как марафон: он требует времени, выносливости и упорства, и по дороге приходится преодолевать сомнения, усталость и желание сдаться. Именно поэтому так важна поддержка — со стороны семьи, друзей, учителей или просто кого-то, кто скажет тебе, что ты справишься», — рассказывает Хелвийс Финькис.
Статистика показывает тревожную реальность: только каждый четвертый ученик в Латвии способен преодолеть порог в 60% на экзамене по математике за 12 класс, в то время как около 2700 молодых людей в 2024 году даже не достигли минимального уровня в 15%. Похожая ситуация и с другими STEM-предметами: например, среди тех, кто выбрал сдачу дополнительных экзаменов, только 1% сдали физику выше 60%, программирование — 1,27%, информатику — 0,59%, биологию — 4,66%. Это сигнал о неспособности системы обеспечить достаточную подготовку и поддержку школьникам. Тем не менее, политики обсуждают ужесточение требований, что может еще больше увеличить число учащихся, не завершающих обучение.
«С помощью этой акции мы хотели актуализировать проблему, которую видим в школах — ученики стараются, но часто рядом нет учителей, которые могли бы их мотивировать, вдохновить и помочь дойти до финиша. Поэтому организация Iespējamā misija работает над тем, чтобы готовить таких педагогов — особенно по предметам STEM, где поддержка школьникам наиболее необходима», — говорит председатель правления Iespējamā misija Рамона Уртане.
Уже 17 лет организация Iespējamā misija готовит новых учителей, в последние годы уделяя особое внимание STEM-дисциплинам, чтобы помочь решить проблему мотивации и недостатка поддержки у школьников. В настоящее время проходит набор на программу развития лидерства Enefit iespējamā misija: izglābt STEM, цель которой — в течение трех лет подготовить более 150 увлеченных и высоко мотивированных преподавателей, которые смогут стать поддержкой для учеников в их «марафоне».