Что изменилось в латвийской школе, где год назад запретили телефоны? Директор видит только плюсы!

«Я оцениваю это только положительно. Поскольку у учеников нет доступа к телефонам, они стали больше общаться друг с другом во время перемен. Также учителя отмечают, что ученики стали внимательнее слушать — раньше им надо было заглянуть в сумку или под парту, где лежали телефоны. Сейчас их внимание больше не отвлекается, и они активнее участвуют в уроках. Учителям от этого тоже радостнее работать», — говорит директор школы.