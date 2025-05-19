Что изменилось в латвийской школе, где год назад запретили телефоны? Директор видит только плюсы!
Пилтенская основная школа завершила первый учебный год, в течение которого ученикам во время учебы было запрещено использовать мобильные телефоны. Как рассказывает директор школы Эдите Дзирниеце, это решение принесло целый ряд значительных улучшений, которые ощутили как ученики, так и учителя.
«Я оцениваю это только положительно. Поскольку у учеников нет доступа к телефонам, они стали больше общаться друг с другом во время перемен. Также учителя отмечают, что ученики стали внимательнее слушать — раньше им надо было заглянуть в сумку или под парту, где лежали телефоны. Сейчас их внимание больше не отвлекается, и они активнее участвуют в уроках. Учителям от этого тоже радостнее работать», — говорит директор школы.
На вопрос, сказался ли запрет на успеваемости, Дзирниеце отвечает, что «это пока сложно оценить, так как изменилась система оценивания». Однако она подчеркивает, что концентрация учеников на уроках заметно улучшилась. Поэтому она полностью поддерживает изменения в Законе об образовании, согласно которым с нового учебного года будет запрещено использование телефонов во всех школах Латвии до 6-го класса включительно.
«Мы, например, не разрешаем использовать телефоны ученикам до 9-го класса, и я считаю, что стоит задуматься о подобном запрете на государственном уровне. В старших классах — это уже другая ситуация, там дети более взрослые и понимают, зачем учатся. Но, возможно, было бы полезно запретить телефоны до 9-го класса», — акцентирует директор.
Отвечая на вопрос, было ли труднее внедрить запрет в старших классах, Дзирниеце признает: «Да, были случаи жульничества, когда учителям отдавали только чехол от телефона. Но когда во время урока что-то завибрировало в кармане, одноклассники косо смотрели — и начинали задумываться: почему я сдаю телефон, а другие — нет? Позже даже эти ученики [которые не сдавали] прислушались к коллективу, и все наладилось».
Помимо улучшения взаимного общения и большего внимания к учебе, директор школы указывает еще на один неожиданный эффект запрета телефонов — снижение пропусков уроков. «Телефоны сдаются первому учителю в начале учебного дня и возвращаются последним учителем. Детям не хочется идти домой без телефона», — объясняет Дзирниеце.
Директор Пилтенской основной школы желает успехов другим учебным заведениям и подчеркивает, что для успешной реализации такого подхода крайне важна поддержка родителей. «Если учителя будут воевать с родителями, то это будет очень тяжело. Но если родители поддерживают, все получится. У наших учеников очень понимающие родители, и я хочу выразить им большую благодарность!»
Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону об образовании, которые запрещают использование мобильных телефонов в школах до 6-го класса, если они не необходимы для обучения. До 31 мая 2025 года образовательные учреждения обязаны установить правила и порядок использования технических средств в учебном и воспитательном процессе, а также для коммуникации.