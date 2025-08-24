Куриное филе в сливочно-чесночном соусе: ресторанный вкус дома

Куриное филе слегка отбейте, натрите солью и перцем. Обжарьте на сковороде с оливковым маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите мясо на тарелку. В ту же сковороду добавьте измельченный чеснок и слегка обжарьте. Влейте сливки, доведите до кипения, положите шпинат и тушите 2–3 минуты. Верните курицу в соус, уменьшите огонь и готовьте еще 5–7 минут. Перед подачей посыпьте блюдо тертым пармезаном.