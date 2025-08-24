Полезные советы
Вчера 19:48
Куриное филе в сливочно-чесночном соусе: ресторанный вкус дома
Куриное филе многие считают скучным продуктом, но все зависит от того, как его приготовить. Один из самых модных сейчас способов — тушить курицу в нежном сливочно-чесночном соусе с добавлением шпината и сыра.
Что нужно:
- куриное филе — 2 шт.
- сливки (10–20%) — 200 мл
- чеснок — 2 зубчика
- свежий шпинат — горсть
- оливковое масло — 1 ст. ложка
- соль, перец — по вкусу
- тертый пармезан — 30–40 г
Как готовить:
Куриное филе слегка отбейте, натрите солью и перцем. Обжарьте на сковороде с оливковым маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите мясо на тарелку. В ту же сковороду добавьте измельченный чеснок и слегка обжарьте. Влейте сливки, доведите до кипения, положите шпинат и тушите 2–3 минуты. Верните курицу в соус, уменьшите огонь и готовьте еще 5–7 минут. Перед подачей посыпьте блюдо тертым пармезаном.