Унылый август — не приговор!
Полезные советы
Вчера 19:11
+15 и дождь, когда на календаре лето - что делать, когда август маскируется под октябрь
Август обычно ассоциируется с теплом, запахом моря, короткими ночами и легкой грустью от того, что лето заканчивается. Но реальность часто вносит свои коррективы: за окном всего +15, небо затянуто серыми облаками, моросит дождь, и вместо солнечных дней мы получаем унылую «репетицию октября». Почему так выбивает из колеи такая погода и как с ней справиться?
Почему август без солнца так давит
Организм ждал тепла и света, а получил промозглый ветер и дождь. Неудивительно, что появляется апатия и усталость.
- Температура. Резкий контраст с июльскими +25 ощущается болезненно.
- Солнце. Его нехватка снижает уровень серотонина, и настроение падает.
- Психология. Мы знаем, что лето короткое. Каждый прохладный день воспринимается как потерянный.
10 маленьких дел для серого августа
- Купить яркий зонт или плащ — пусть он контрастирует с небом.
- Сварить горячий шоколад и почувствовать уют в любое время дня.
- Пройтись под моросящим дождём и заметить, как красиво отражаются фонари в лужах.
- Собрать плейлист «лето внутри» — с музыкой, которая возвращает ощущение солнца.
- Сделать фото серого города и попробовать увидеть в нём эстетику.
- Пригласить друзей на «тёплый вечер»: пледы, свечи и разговоры до ночи.
- Испечь пирог с ягодами — аромат в доме заменит солнечный день.
- Купить себе цветы — не ждать праздника, а создать его.
- Начать новый сериал или книгу — идеальный повод для уюта.
- Записать список «маленьких радостей» и выполнять по одному пункту в день.