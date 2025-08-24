В понедельник в Латвии местами возможны сильные ливни и грозы

Ночью облачность над территорией страны будет переменной, во многих районах возможны кратковременные дожди, а в отдельных местах Видземе — сильные ливни. В ряде регионов возможны грозы. Ветер западных и северо-западных направлений будет слабым до умеренного, но на побережье — умеренно сильным, в порывах до 15–18 м/с. Минимальная температура воздуха составит +7…+10°, на побережье — +10…+13°.