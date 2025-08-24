В понедельник в Латвии местами возможны сильные ливни и грозы
В ближайшие сутки в Латвии ожидается довольно дождливая погода, а в Видземе и Курземе местами пройдут сильные ливни, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью облачность над территорией страны будет переменной, во многих районах возможны кратковременные дожди, а в отдельных местах Видземе — сильные ливни. В ряде регионов возможны грозы. Ветер западных и северо-западных направлений будет слабым до умеренного, но на побережье — умеренно сильным, в порывах до 15–18 м/с. Минимальная температура воздуха составит +7…+10°, на побережье — +10…+13°.
В Риге ночью временами небо прояснится, однако также ожидаются дожди. Будет дуть умеренно сильный северо-западный и западный ветер с порывами до 15–18 м/с. Минимальная температура составит +9…+11°.
В понедельник днём во многих районах пройдут кратковременные дожди, а местами в Курземе и Видземе возможны сильные ливни и грозы. Будет дуть западный и северо-западный ветер с порывами до 15–18 м/с. Максимальная температура воздуха днём составит +13…+17°.